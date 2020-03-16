Redmi K30 Pro相机规格曝光 IMX686+OIS光学防抖

中关村在线消息：前段时间，Redmi红米手机官方曾透露，Redmi K30 Pro将在3月份正式发布。据国内爆料人@数码闲聊站最新消息，Redmi K30 Pro高配版工程机主摄和长焦均支持OIS光学防抖，这也是红米第一款支持OIS的手机。



Redmi K30 Pro高配版相机参数曝光

据此前消息，Redmi K30 Pro的标配版代号为lmi，高配版代号为lmipro，两款机型的主要差别就是在拍照方面，高配版将会有更好的摄影配置，而其他方面几乎是没有差别。



网曝Redmi K30 Pro真机谍照

从之前官方公布的海报来看，Redmi K30 Pro的正面设计与之前曝光的消息基本一致，该机该机将依然继承K20 Pro的升降式前摄设计；该机核心搭载了骁龙865处理器，并X55 5G基带，支持SA/NSA双模5G连接，标配8GB内存。

价格方面，综合此前潘九堂和卢伟冰透露的消息，Redmi K30 Pro售价将超过3000元，但是该机的售价并不会超越小米10 Pro。综合来看，Redmi K30 Pro的最终售价预计在3099-3899之间。【7400656】

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