    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    红米手机Redmi K30 Pro(全网通/5G版）

    Redmi K30 Pro相机规格曝光 IMX686+OIS光学防抖

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，Redmi红米手机官方曾透露，Redmi K30 Pro将在3月份正式发布。据国内爆料人@数码闲聊站最新消息，Redmi K30 Pro高配版工程机主摄和长焦均支持OIS光学防抖，这也是红米第一款支持OIS的手机。

    Redmi K30 Pro相机规格曝光：索尼6400万/支持OIS光学防抖
    Redmi K30 Pro高配版相机参数曝光

    据此前消息，Redmi K30 Pro的标配版代号为lmi，高配版代号为lmipro，两款机型的主要差别就是在拍照方面，高配版将会有更好的摄影配置，而其他方面几乎是没有差别。

    Redmi K30 Pro真机谍照曝光：“奥利奥”后摄方案
    网曝Redmi K30 Pro真机谍照

    从之前官方公布的海报来看，Redmi K30 Pro的正面设计与之前曝光的消息基本一致，该机该机将依然继承K20 Pro的升降式前摄设计；该机核心搭载了骁龙865处理器，并X55 5G基带，支持SA/NSA双模5G连接，标配8GB内存。

    价格方面，综合此前潘九堂和卢伟冰透露的消息，Redmi K30 Pro售价将超过3000元，但是该机的售价并不会超越小米10 Pro。综合来看，Redmi K30 Pro的最终售价预计在3099-3899之间。【7400656】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Redmi K30 Pro相机规格曝光 IMX686+OIS光学防抖http://news.zol.com.cn/740/7400656.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7400656.html report 801 中关村在线消息：前段时间，Redmi红米手机官方曾透露，Redmi K30 Pro将在3月份正式发布。据国内爆料人@数码闲聊站最新消息，Redmi K30 Pro高配版工程机主摄和长焦均支持OIS光学防抖，这也是红米第一款支持OIS的手机。Redmi K30 Pro高配版相机参数曝光据此前消息，Redmi ...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：Redmi K30Pro相机规格曝光
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错