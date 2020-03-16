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    Nokia C2手机亮相：搭载紫光展锐处理器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，HMD Global宣布推出了Nokia C2这款新手机，是最新的Android Go手机。

    Nokia C2手机亮相：搭载紫光展锐处理器

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    Nokia C2手机亮相：搭载紫光展锐处理器
    Nokia C2手机亮相：搭载紫光展锐处理器

    该机搭载了紫光展锐平台，处理器型号SC9832E，支持4G LTE。紫光展锐SC9832E采用28nm HPC+工艺制造，内部配备四个A53 CPU核心，主频为1.4Ghz，同时继续集成Mali-T820 MP1 GPU，网络制式支持五模LTE Cat.4，并支持VoLTE、ViLTE、VoWiFi功能。

    它是目前全球集成度最高的4G LTE芯片平台，在性能、功耗、集成度方面达到了最好的均衡，已经大规模出货，堪称4G入门级智能手机的首选平台。

    紫光展锐每年出货手机芯片超过15亿颗，中兴、海信、TCL、 阿尔卡特、魅族、BLU、传音、小米多亲等手机品牌都有搭载紫光展锐平台的机型。

    Nokia C2还搭载了1GB的内存和16GB的内置存储，机身背面只有1个500万像素的主摄像头，机身正面也只有一枚500万像素的自拍摄像头。

    目前HMD Global还没有公布Nokia C2的上市价格和日期，感兴趣的朋友请关注我们的后续报道。【7400649】

    （文字图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Nokia C2手机亮相：搭载紫光展锐处理器http://news.zol.com.cn/740/7400649.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7400649.html report 842 中关村在线消息：近日据悉，HMD Global宣布推出了Nokia C2这款新手机，是最新的Android Go手机。Nokia C2手机亮相：搭载紫光展锐处理器该机搭载了紫光展锐平台，处理器型号SC9832E，支持4G LTE。紫光展锐SC9832E采用28nm HPC+工艺制造，内部配备四个A53 CPU核心，主频为...
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