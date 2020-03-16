分析称PS5和新Xbox或因疫情延期至明年发售

中关村在线消息：微软和索尼都计划在今年的圣诞期间推出新一代游戏主机Xbox Series X和PlayStation 5，不过现在有分析认为，由于受到疫情的影响，新主机的发售计划有可能推迟到明年。





市场调研公司DFC Intelligence分析称，新冠病毒疫情对新主机发售最大的影响就是生产问题，目前全球供应链受到疫情的影响都无法评估，可以想见的结果有好几种。

一方面是产能问题，目前全球供应链的生产也只是有限复工，而随着疫情全球蔓延，将会有更多的不确定因素影响到各零件和生产环节的供给。而且即便供应链逐渐恢复，积压的大量手机电脑等传统领域订单势必会挤占游戏主机的资源。

另一方面是成本问题，这次疫情造成的影响无疑会让生产的各个环节成本上涨，游戏主机是一个对价格非常敏感的消费品，过高的售价会让消费者直接选择放弃。

这一切都让微软和索尼在今年发布新的主机困难重重，但是错过今年的圣诞季，要么顺延到明年圣诞，要么在明年年初，这都会对宣发和销量造成不小的负面影响。

（7400642）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：分析称PS5和新Xbox或因疫情延期至明年发售http://news.zol.com.cn/740/7400642.html