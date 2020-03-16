中关村在线消息：北京时间3月16日消息，此前格力电器“董明珠的店”开始进行口罩销售，不过由于需求量巨大，很多用户都表示购买困难。近期，格力电器表示，“董明珠的店”每日预约投放口罩数量由2万只增加至10万只。



董明珠的店口罩日供应增至10万 用户中签数增加

不仅仅是供应量上的提升，格力电器表示他们还会提升中签数，来帮助用户更方便的购买口罩。上周的时候，“董明珠自媒体”在微信公众号上宣布，格力生产的KN95防护级别一次性使用口罩和医用级别一次性使用口罩在“董明珠的店”正式上架，KN95版一次性使用口罩每盒售价275元，医用版售价为150元。

“董明珠的店”最新公告原文如下：

关于增加“董明珠的店”口罩投放量的公告

自3月9日起，格力电器 “董明珠的店”正式开放预约购买，并受到广大消费者热烈欢迎，日需求量超2000万只。但由于目前产能有限，无法满足每一位消费者需求，导致部分用户投诉预约购买难,其中更有格力电商的新老用户反馈希望能够优先预约到格力口罩。

鉴于以上情况，为尽可能满足广大格力用户的需求，公司经研究决定：即日起，“董明珠的店”将每日预约投放口罩数量由2万只增加至10万只，同时增加格力电商新老用户的中签数量，以最大的诚意回馈消费者。（具体详见“董明珠的店”口罩预约规则）

防疫攻坚战目前已进入最关键的阶段，全国上下医疗防护物资仍有较大缺口，为全力支援抗疫工作、回馈社会，全体格力人正在争分夺秒加大生产，争取尽快实现日产能100万只，满足消费者的抗疫防护需求，全力以赴为守护人民健康平安贡献一份力量！

特此公告！

格力电商

二〇二〇年三月十六日

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