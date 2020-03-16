苹果ApplePay将支持支付宝：或随iOS13.4上线

中关村在线消息：上周有外媒报道称，苹果即将在iOS 14中加入对支付宝（AliPay）功能的支持。现在最新消息显示，这一动作可能会来的早一些，即Apple Pay集成支付宝功能将在3月18日凌晨随iOS 13.4 正式版一起发布。





根据网友爆料消息，Apple Pay集成支付宝功能将在 3 月 18 日凌晨1点随iOS 13.4 正式版一起发布。这样的话这一功能的到来将大大提前。亮点是无缝接入、双击验证、扫码付款、隐私安全。

据悉苹果希望鼓励主流的中国QR二维码用户加入Apple Pay信用卡之类的顶级钱包卡行列，而不是被卡在App中。与Apple Pay钱包的直接集成使iPhoneQR二维码用户的使用更加方便。

电子钱包卡对于QR码来说有点奇怪，但这也是电子钱包用户界面的基础，它区分了卡和通行证。苹果已经将Apple Pay信用卡/借记卡称为“支付卡”，QR Code卡将是另一张Apple Pay付款卡。【7400605】

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