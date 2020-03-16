格力官宣：口罩供应量增至每天10万只 每只3元

中关村在线消息：上周，格力官方正式对外开售口罩，但初期因产能不足等各方面因素，每日仅开放2万只口罩供应，且需要提前预约抢购。今日，格力官方宣布将每日预约投放口罩数量由2万只增加至10万只。



格力增加口罩供应量

格力官方表示，因此前口罩产量公布供不应求，为尽可能满足广大格力用户的需求，公司经研究决定即日起，“董明珠的店”将每日预约投放口罩数量由2万只增加至10万只，同时增加格力电商新老用户的中签数量（具体详见“董明珠的店”口罩预约规则）。



格力一次性口罩单价3元 KN95级单价5.5元

据了解，因当前口罩需求量大，服务承载能力有限，格力口罩采取预约抢购机制。每天的10：00—11：00开始预约，而购买时间为每天16：00—18：00，预约成功后需要两个小时内支付才会有效。同时，每人每天限购一盒。

董明珠此前表示，疫情防控处于关键阶段，共同战疫，不能松劲。格力积极响应号召，坚决助力打赢疫情防控阻击战。战疫需要什么，我们就造什么。国家需要的，就是我们要做的。【7400583】

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：格力官宣：口罩供应量增至每天10万只 每只3元http://news.zol.com.cn/740/7400583.html