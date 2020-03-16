魅族Aicy全新人声亮相 将与魅族17一同发布

中关村在线消息：近日，魅族科技度过了自己的17周岁生日，魅族语音助手“小溪”官微通过哔哩哔哩发布了一段圆周率之歌，并在视频的最后宣布，魅族语音助手Aicy全新人声即将上线。



魅族Aicy全新人声即将上线

据推测，魅族Aicy全新人声版将与魅族17一同发布。据魅族科技官方消息，他们将力争在4月正式发布这款17周年旗舰手机。



网曝魅族17高清渲染图

据此前消息，魅族17正面依然采用一贯的上下对称式显示屏，前摄采用了极小的打孔方案，屏幕四周的边框都比较窄。配置方面，该机将搭载旗舰级骁龙865 5G移动平台，在性能及网络体验上是绝对的旗舰水准。同时，还将在材质、影像、体验等方面也会有新的创新探索。

根据曝光的渲染图显示，魅族17背部将依然采用贴合手掌的曲面屏幕设计，后置相机则采用了与之前传言一致的居中横排三摄方案，不过却取消了魅族招牌式的环闪设计。值得注意的是，此次曝光的渲染图与此前曝光的后壳玻璃谍照保持一致，可信度较高。【7400511】

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