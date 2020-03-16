中关村在线消息：北京时间3月16日消息，近日OPPO方面对外宣布，他们于周日晚间向全球的疫情重灾区意大利、西班牙、德国、法国和日本捐赠了30万只口罩，希望可以把这些物资捐赠到最需要的地区去。



OPPO官宣 向全球疫情重灾区捐赠30万只口罩

OPPO表示他们注意到海外疫情严重之后，迅速成立了临时团队，与OPPO海外分支机构的同事了解了当地情况。在了解到需求之后，OPPO迅速组织物资，希望以最快的速度把口罩运往最需要的国家和地区。各部门通力协作之下，3月15日晚OPPO将这30万只口罩成功寄出。

在寄出的口罩包装箱上，OPPO也配上了许多祝福的话语。比如，在寄往日本的口罩包装箱上，印着“願いが正しければ、時至れば必ず成就する。がんばろう、日本！愿之所祈，福之将至。”寄往意大利的口罩包装箱上印着“Insieme ce la faremo! Uniti vinceremo! 相知无远近，万里尚为邻。”

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