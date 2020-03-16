早报：ApplePay本周支持支付宝 PS5或延迟发布

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

中消协发布疫情期间消费维权热点：口罩类投诉最多，占比超四成





中国消费者协会官方网站通报疫情期间消费维权热点。调查显示，2020年1月20日至2月29日，全国消协组织共受理涉疫情消费者投诉180972件。其中，按商品和服务类别分：涉及口罩类投诉79368件，占比43.86%；蔬菜粮油类投诉15039件，占比8.31%；餐饮服务类投诉13829件，占比7.64%；网络购物类投诉10139件，占比5.60%；出行服务类投诉9067件，占比5.01%。



从各地消协组织受理消费者投诉情况看，涉疫情投诉热点涉及的合同退订问题突出。受疫情影响，春节期间大部分消费者被迫改变消费计划，或者部分经营者无法正常提供服务，导致合同类纠纷增多。主要集中于餐饮服务、住宿服务、出行服务、旅游服务等方面。

宅在家只能玩了！Steam同时在线人数突破2000万





Steam平台在3月15日晚间再次破纪录，同时在线人数突破了2000万。截至发稿时，Steam平台同时在线人数达到了20205925人，而且还在上涨中。



Steam上最火的游戏依旧是《CS：GO》，峰值同时在线人数达到了1019822人；排第二名的是《DOTA 2》，今天最高的在线人数达到了701587人，之后依次是《绝地求生》、《彩虹6号》、《GTA 5》、《方舟：生存进化》等。





HMD推出了诺基亚C2 手机，搭载了紫光四核处理器，5.7英寸HD+屏，采用了Android Pie Go系统。



诺基亚C2搭载的紫光展锐SC9832E是LTE芯片平台，HMD官方数据显示这款处理器为4核，1.4GHz，配以1GB内存和16GB闪存。

诺基亚C2的尺寸为154.8 x 75.59 x 8.85 mm，重量为 161 g。屏幕为5.7英寸，18：9比例，HD+分辨率。相机方面，诺基亚C2的前后摄像头都是5百万像素。

电池方面，诺基亚C2搭载了2800 mAh电池，支持5V1A充电。诺基亚C2是老款C1的升级版，增加了对4G的支持。

受疫情影响 EA宣布暂停所有现场电竞赛事





EA在官网发布公告称，将暂停所有电子竞技活动，直至新冠病毒疫情在全球有所缓解。受影响的电子竞技赛事包括Apex Legends全球系列赛、EA SPORTS FIFA 20全球系列赛、FIFA Online 4直播活动和Madden NFL 20冠军系列赛，以及EA许可下的所有第三方赛事。



EA表示，其首要任务是保护选手、员工、合作伙伴和社区的健康和生命安全，随着对全球疫情的评估，并接受世界各地卫生官员的指导，EA将利用这段时间来确定下一步的计划，以推进EA所有电子竞技比赛和在线直播。

卢伟冰暗示Redmi K30 Pro：值得再憋憋





卢伟冰发微博称“周末好忙，内容好多”，并放出了一张Redmi K30 Pro旗舰新品发布会资料的封面，暗示这款新旗舰的亮点将会非常多，发布会也越来越近了。



卢伟冰此前曾表示，K30 Pro发布后备货充足，不需要自己去工厂拧螺丝，特别喜欢骁龙865手机的可以再憋憋，坐等K30 Pro。

另外，Redmi产品总监王腾则暗示K30 Pro的价格不止3000元，并提到其自动亮度调节做的非常好。K30 Pro的规格细节尚不清楚，不过卢伟冰今天和网友互动的时候确认，该机不会配备TOF镜头。

苹果Apple Pay支付宝页面曝光：3月18日随 iOS 13.4上线





Apple Pay集成支付宝功能将在 3 月 18 日凌晨随iOS 13.4 正式版一起发布。苹果希望鼓励主流的中国QR二维码用户加入Apple Pay信用卡之类的顶级钱包卡行列，而不是被卡在App中。与Apple Pay钱包的直接集成使iPhoneQR二维码用户的使用更加方便。



电子钱包卡对于QR码来说有点奇怪，但这也是电子钱包用户界面的基础，它区分了卡和通行证。苹果已经将Apple Pay信用卡/借记卡称为“支付卡”，QR Code卡将是另一张Apple Pay付款卡。

坚果R1、坚果Pro 2S正式推送Smartisan OS 7.0





据坚果社区的多位网友反馈，坚果R1、坚果Pro 2S两款旧机型已经收到Smartisan OS 7.0.0系统的正式版推送，体积达2229MB！



Smartisan OS 7.0是去年10月底伴随坚果Pro 3发布而诞生的，提供了多达332项基础体验升级，诸如抬手亮屏、点击唤醒、全面屏手势、新版锁屏、DC调光、相机重构、相册升级、游戏模式、阅读模式、负一屏增强、无遮挡音量面板、来电轻打扰、双Wi-Fi软路由、多任务卡片等等。

微软Xbox Series X及索尼PlayStation 5将延期发布





游戏行业研究公司DFC Intelligence的最新报告显示，受不断发展的疫情影响，由此造成的供应链问题，可能导致微软和索尼的下一代主机错过2020年圣诞假期的发布窗口。



根据DFC Intelligence的说法，疫情可能对微软Xbox Series X和索尼PlayStation 5的交付产生短期影响，两台主机中至少有一台很有可能不会在2020年推出，即使可以如期发布，供应也会受到限制，首发及初期价格可能高于预期。

DFC Intelligence认为，当前经济处于前所未有的不稳定状态，即使局势会在几周内缓解，但对于游戏主机的制造和发布已经产生了影响。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7400480）

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