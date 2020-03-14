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    苹果关闭大中华区外所有零售店 中国成最安全地方

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：苹果官网于今日发布公告，称对在中国的苹果团队表示衷心的感谢，并于今日起恢复大中华区所有门店的正常运营。与此同时，苹果将关闭大中华区以外的所有零售店。

    苹果关闭大中华区外所有零售店 中国成最安全地方

    苹果在公告中表示：为了应对新型冠状病毒的全球大流行，3月27日之前，将关闭大中华区以外的所有零售店。

    不过苹果依旧会在线上为用户持续提供服务，即苹果在线商店将在www.apple.com上开放，用户也可以在App Store上下载App Store应用程序。如果需要服务和支持，客户可以访问support.apple.com。苹果对所有零售团队表达感谢，也由衷地感谢每一位用户的体谅。

    与此同时，苹果CEO库克称，截至今天，苹果公司在全球范围内为应对COVID-19而承诺的捐款数额已经达到了1500万美元。这些捐款主要用于帮助治疗那些感染新型冠状病毒的患者，同时试图减轻这场流行病对全球经济及社区带来的影响。

    库克表示，“我们学到的最重要的一个经验是，降低病毒传播风险的最有效方法就是降低人群密度、扩大社会距离。随着全球其他地方新增感染率的持续增长，我们正在采取额外的措施保护我们的团队成员和客户。”

    另外，苹果新闻（Apple News）还推出了一个新的COVID-19栏目，用户可以在这里获得那些可信信源发布的最新报道。与此同时，今年苹果的年度全球开发者大会将以一种全新的线上形式举行。我们认为这是在以一种创新的方式将世界各地的开发者聚集在一起。

    苹果关闭大中华区外所有零售店 中国成最安全地方

    【7400212】

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