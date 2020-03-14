施乐暂停洽谈惠普收购事宜 据说是受疫情影响

中关村在线消息：援引自国外媒体报道，施乐今日宣布，鉴于新冠病毒疫情日益升级，公司决定暂时停止收购惠普相关事宜，包括会见惠普股东，接受媒体采访等。施乐还强调，此举主要是为了确保员工、客户和渠道合作伙伴的健康和安全，而收购惠普的计划并未改变，将来还会继续推进。





施乐CEO约翰·维森丁（John Visentin）称：“我们一直在密切关注全球政府和医疗保健机构的相关报告，并与商界同事合作，力争将病毒的传播和影响降至最低。因此，我们认为，推迟发布额外的信息，暂时不接受媒体采访，暂停与惠普股东的会议是谨慎之举。这样，我们将拥有更多的时间和资源来保护施乐的各个利益相关者免受疫情的影响。”

去年11月初，施乐向惠普提出收购要约，计划以每股22美元的现金和股票收购惠普，价值约335亿美元）。但该报价被惠普多次拒绝，惠普认为，施乐的报价大大低估了惠普的价值。

随后，今年2月，施乐又宣布将收购惠普的报价提高到每股24美元，相当于约340亿美元。

不过2月20日，惠普宣布了“毒丸计划”，旨在反击施乐。惠普董事会在声明中称，已通过了一项股东权利计划，并宣布对惠普每股已发行普通股分配一股优先股购买权。这也就意味着惠普的流通股数量可能扩大，从而增加施乐收购惠普的难度。【7400071】

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