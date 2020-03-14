盖茨宣布退出微软董事会 全身心投入慈善事业

中关村在线消息：微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）在美国时间周五宣布，其将从该公司董事会辞职，未来将专注于全球健康、教育和气候变化相关慈善工作。





微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）随后表示：“我与比尔合作多年，从他身上学到很多，这是一种巨大的荣誉和特权。”同时微软表示，在盖茨离开该公司董事会之后，董事会现在的成员将变成12人。

据了解，微软在盖茨创建后以及带领下，经过几十年发展已成为全球市值最高的科技公司之一，市值达到1.2万亿美元。不过在2008年盖茨辞去了在微软的全职行政职务。并开始投身与其妻子梅琳达经营着盖茨基金会。

据悉盖茨基金会是世界上最大的慈善机构之一，拥有数十亿美元资产，为抗击疾病和消除贫困的全球卫生项目提供资金。

另外，盖茨还宣布退出了“股神”沃伦·巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc）的董事会，他自2004年以来一直在该公司董事会任职。【7400067】

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