受疫情影响 苹果WWDC2020改为线上举办 系三十年来首次

中关村在线消息：苹果今日凌晨宣布，因受到新冠病毒在世界范围内持续传播的影响，苹果全球开发者大会，即Worldwide Developers Conference今年将以线上发布会的形式举办。





苹果公司全球营销高级副总裁菲尔·席勒（Phil Schiller）指出：“今年6月，我们将以一种全新的方式向全球数百万开发者提供WWDC 2020。”此外，苹果计划在Apple Developer应用程序和Apple Developer网站上通过电子邮件的方式，提供从现在到6月间事件的其它信息。

苹果公司预计将举行在线主题演讲，来展示iOS 14、iPadOS 14、macOS 10.16、tvOS 14和watchOS 7等软件产品。目前，尚不清楚苹果是否会在6月推出新款硬件设备，但是MacBook Pro和MacBook Air等产品有望在今年获得更新。

根据曝光的iOS14代码信息显示，苹果在iOS 14中重新设计了多任务管理界面。同时iOS 14将会提供一些新的无障碍功能。也就是代码中新功能将能够检测重要的声音，如火灾报警器，警报器，敲门声，门铃，甚至哭闹的婴儿，届时iOS 会将这些警告声音转化震动提供给听力丧失者。

iOS 14还会新增相机检测手势功能，新的“音频调节功能可改善AirPods或EarPods对轻度至中度听力损失人群的音频调优”，iOS 14以后应该会提供在设备上运行音频图的能力，以帮助用户调整音频。

最后一点则是对于中国用户极度友好的，即通过代码分析，iOS 14中的Apple Pay将支持支付宝。【7400061】

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