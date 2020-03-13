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    realme官宣 realme 6i全球首发Helio G80处理器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间3月13日消息，近日realme海外社交媒体正式宣布，realme新机realme 6i 即将于3月17日在缅甸正式发布。realme表示，realme 6i将会全球首发Helio G80处理器。这款手机还将支持18W快充，采用USB Type-C接口。

    realme官宣 realme 6i全球首发Helio G80处理器
    realme官宣 realme 6i全球首发Helio G80处理器

    今年2月份的时候，联发科正式发布了一款全新的移动平台——Helio G80。联发科官方介绍该芯片将主打中端市场，搭载该芯片的产品最快将于2月在印度市场首发。

    从参数上来看，联发科Helio G80应该属于此前发布的Helio G70升级版。该芯片基于12nm制程工艺打造，采用8核心方案，规格分别为2*2GHz大核（Cortex-A75架构）+6*1.8GHz小核（Cortex-A55架构）；GPU则为Mali-G52 MP2，可满足日常娱乐游戏需求。

    （本文图片来自互联网）

    （7399609）

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