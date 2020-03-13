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    realme 6i将于3月17日发布 全球首发Helio G80

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：日前，realme通过线上发布会正式推出了国行版realme X50 Pro 5G旗舰手机。随后，realme印度官方表示，将于3月17日发布realme 6i新机，该机将全球首发联发科Helio G80处理器。

    官宣：realme 6i将全球首发Helio G80处理器
    realme 6i 3月17日发布

    据之前消息，联发科Helio G80主打中低端市场，该芯片基于12nm制程工艺打造，采用8核心方案，规格分别为2*2GHz大核（Cortex-A75架构）+6*1.8GHz小核（Cortex-A55架构）；GPU则为Mali-G52 MP2，可满足日常娱乐游戏需求。

    联发科Helio G80处理器发布 主打中端市场
    realme 6i首发联发科Helio G80处理器

    值得注意的是，联发科还为Helio G80配备了提供了自家最新的HyperEngine游戏引擎技术；语音唤醒、多摄像头支持、电子防抖等功能也一应俱全。遗憾的是，联发科没有为其配备独立APU架构，游戏方面的表现要远低于Helio G90系列处理器。【7376041】

    （本文图片来网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：realme 6i将于3月17日发布 全球首发Helio G80http://news.zol.com.cn/739/7399493.html

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