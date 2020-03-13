预计今年AirPods出货有望破9000万套 同比增50%

中关村在线消息：近日据悉，引外媒DigiTimes报道，从供应链渠道获得消息称苹果正积极备货AirPods系列无线耳机，在2020年的出货量有望突破9000万套，同比增长50%。







预计20年AirPods出货有望破9000万套 同比增长50%

这篇付费报道中，DigiTime表示AirPods系列在2019年销量为6000万套，而在2020年有望增长50%至9000万套。不过一些分析师对此持不同看法，表示对这个50%的增长率表示怀疑。

但从实际售卖起来看，很明显AirPods非常受欢迎，自从去年10月发布以来，新的AirPods Pro在苹果在线商店的发货时间一直在2-3周甚至更长。

苹果的可穿戴设备类别在上个季度创下了新的收入纪录，苹果将这归功于Apple Watch和AirPods的成功。

之前苹果著名分析师郭老师就预估AirPods系列产品在2020年出货量约8,000–9,000万部，当中AirPods Pro占整体AirPods的出货比重可达约40%或以上，高于市场预估。

目前出货用于AirPods Pro的SiP之供货商包括Amkor与长电科技，我们预期环旭电子最快将在2H20开始出货用于AirPods Pro的SiP，若出货顺利在1年后该公司出货份额可望增长至40–50%。【7399402】

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