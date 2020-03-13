中关村在线消息：近日据悉，在2019年9月三星电子向世界知识产权局WIPO申请了一项名为“辅助控制电子设备或移动终端”的专利，随后于2020年3月12日被正式收录，专利中涵盖了三星游戏手柄的相关设计说明和专利草图。















三星游戏手柄专利：在手机上玩手游的新体验

用手机来玩游戏有个先天缺陷，那就是触控屏幕并非是操作游戏的最佳体验，更多玩家青睐于游戏手柄或者键盘鼠标，在不久的将来三星有望通过占用的游戏手柄，来满足我们的游戏需求。

据专利显示，用户可以将手机从上方滑入手柄中，左右两侧都有几个控制按钮。左侧可以看到一个操作杆、D-pad和两个小按钮。

右侧也采用相同的设计，不过D-pad变成四个独立的按钮。此外在手柄的前端还有两个按钮啊，背面也有两个触发器。

如果你不希望手机在长时间的游戏过程中变得太热，因此这款手柄上配备了两个风扇，分别位于左右两测，通过背面的圆形开口进行散热。

为了提高游戏时间，手柄左右两侧都装备了电池，提供更长的续航保证。

还内置振动电机，用户在游戏过程中可通过游戏板直接获得反馈，移动游戏控制器配备有麦克风和音频模块。【7399397】

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