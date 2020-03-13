中关村在线消息：据悉，近日三星放出了Galaxy S20、S20+以及Galaxy S20 Ultra三款旗舰手机的内核源代码。



三星开源GalaxyS20系列内核源代码 欢迎下载

希望为三星最新旗舰来优化自己APP的开发者现在访问三星的开源库，可以下载Exynos和骁龙版的内核源代码。

内核源代码对于普通用户来说并没有任何用处，但是对于想要发布新应用或为新旗舰系列优化现有应用的开发人员而言，它们是至关重要的组件。

内核源代码也是开发自定义恢复工具，稳定的自定义ROM等的关键。

三星一直在为自家设备发布内核资源，这极大地有利于可能希望尽早开始创建或优化应用程序的开发人员，最终让用户受益。

现在可以下载型号为SM-G981U，SM-G981B，SM-G986U，SM-G986B，SM-G988U和SM-G988B的内核源。其中字母“U”和“B”分别对应于Snapdragon和Exynos变体。【7399389】

（文字图片来自互联网）

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