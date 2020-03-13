中关村在线消息：据外媒 9to5Mac 报道，苹果除了为新 MacBook 用户提供剪刀式开关键盘消息外，苹果分析师郭明錤先生还透露了一些其它信息。



苹果可能在今年底发布首款ARM架构的Mac电脑

该报告表示，苹果将在今年年底之前发布其首款 ARM 架构的 Mac 电脑，其出货时间为 2020 年第四季度至 2021 年第一季度。

很可能是某款 MacBook，但目前没有提供更多具体的技术规格。

很多人认为，苹果将开始使用笔记本电脑从 Intel 过渡到 ARM，笔记本电脑的性能几乎与最新的 iPad Pro 一致。

苹果在制造强大的 ARM 芯片以与竞争对手的笔记本电脑相比时也能表现出卓越的性能，苹果推出新的 iPad Pro 时，声称它比 93％的 PC 笔记本电脑要快。

据了解，苹果最终将希望用自己设计的 ARM 体系结构芯片替换其Mac中的所有处理器，但是，它无法在一夜之间过渡整个生态系统。

基于 ARM 的 MacBook 可以提供更高的性能，更长的电池续航和更好的散热静音风扇，从而超过 MacBook Air 和 MacBook Pro 的当前产品线。

由于 ARM 的过渡需要让开发人员改变他们的 Mac 应用以迎合 ARM 的体系结构重新编译，因此许多人期望苹果在发布首款 ARM Mac 硬件之前宣布这一转变。

本来 WWDC 是合适的场合，但目前看起来一切都要延后了。【7399386】

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