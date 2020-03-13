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    OPPO手机OPPO Find X2 Pro（12GB/256GB/全网通/5G版）

    OPPO Find X2系列今日开售 全方位升级 5499元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周，OPPO正式发布了新一代旗舰——Find X2系列。其中包含Find X2和Find X2 Pro两款机型，该系列今日正式开启首销，起售价5499元。

    OPPO Find X2系列今日开售 全方位升级 5499元起
    OPPO Find X2系列开售

    据了解，OPPO Find X2系列仅在相机和内存规格方面略有差别，其他方面基本完全一致。两者正面均采用了一块6.67英寸的AMOLED显示屏，屏幕分辨率为3168*1440，刷新率为120Hz，采样率为240Hz，且支持同时开启3K分辨率和120Hz刷新率，搭载超感画质引擎。

    OPPO Find X2系列今日开售 全方位升级 5499元起
    OPPO Find X2 Pro配备潜望式三摄

    相机方面，OPPO Find X2标准版采用4800万+1200万+1300万像素的后置三摄方案；Find X2 Pro则采用4800万广角+4800万超广角+1300万潜望式超长焦的三摄方案，支持双OIS防抖+EIS电子防抖+视频超级防抖Pro。

    OPPO Find X2系列今日开售 全方位升级 5499元起
    OPPO Find X2系列详细参数

    核心方面，OPPO Find X2系列均搭载高通骁龙865处理器，并搭配骁龙X55 5G基带，支持SA、NSA双模5G网络，配备LPDDR5内存和UFS 3.0闪存规格；机身内置4200mAm电池，支持65WSuperVOOC 2.0超级闪充，38分钟即可将手机电量全部充满。

    价格方面，OPPO Find X2 8GB+128GB版售价5499元、8GB+256GB版售价5999元；OPPO Find X2 Pro 12GB+256GB售价6999元。【7399240】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO Find X2系列今日开售 全方位升级 5499元起http://news.zol.com.cn/739/7399240.html

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