Redmi Note 9 Pro Max发布 支持33W快充

中关村在线消息：小米今天在印度正式发布了Redmi Note 9 Pro Max，首次搭载高通骁龙720G处理器，售价为14999印度卢比起（约合1400元人民币）。





据悉，Redmi Note 9 Pro Max采用6.67英寸挖孔屏，该机背部采用了与之前爆料相符的“浴霸”四摄方案，机身底部配备了type c和3.5mm耳机接口，右侧拥有一枚指纹、电源二合一的实体按键。

核心方面，Redmi Note 9 Pro Max搭载高通骁龙720G处理器，最高配备8GB运存，电池容量为5020mAh，支持33W闪充。

拍照上。Redmi Note 9 Pro Max后置6400万主摄+800万超广角+500万微距+200万景深四摄，前置摄像头像素为3200万。

价格方面，Redmi Note 9 Pro Max 6GB+64GB版售价14999印度卢比（约合1400元人民币），6GB+128GB版售价16999印度卢比（约合1600元人民币），8GB+128GB版售价18999印度卢比（约合1800元人民币），3月25日正式开售。

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