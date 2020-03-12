realme X50 Pro 5G国行正式发布 售价3599元起

中关村在线消息：realme在今天下午正式发布了新机realme X50 Pro 5G国行版，售价3599元起，今天下午4点现货抢先购，3月19日0点正式开卖。





realme X50 Pro 5G搭载骁龙865处理器，支持双模5G网络，在信号上该机设计有13根天线，使其拥有360度无信号死角。由此realme X50 Pro 5G可以实现3.45Gbps的下载以及900Mbps上传，是4G的10倍。

同时，realme X50 Pro 5G还支持Wi-Fi6，以及支持双通道网络加速和双WiFi加速。realme X50 Pro 5G配备12GB LPDDR5内存及UFS 3.0闪存。

realme X50 Pro 5G搭载了一块6.44英寸90Hz刷新率，180Hz触控采样的Super AMOLED屏幕，分辨率2400x1080，长宽比20:9，DC调光，屏占比高达92%，覆盖105%NTSC色域与100%DCI-P3色域，支持HDR。屏幕还内置了屏下指纹识别，解锁时间仅有0.27s。

拍照方面，realme X50 Pro 5G搭载了3200万像素+800万像素超广角前置双摄，后置1200万像素长焦（支持5倍混合光变以及20倍混合变焦）+6400万像素主摄+800万像素超广角+一颗F2.4光圈镜头，支持超级夜景，支持RAW文件直出。

同时realme X50 Pro 5G搭载了65W功率快充（标配GaN充电头），充电3分钟即可观看100分钟电影，通话4小时。

价格方面，realme X50 Pro 5G国行8GB+128GB版售价3599元，8GB+256GB版售价3899元，12GB+256GB版售价4199元，首发赠送65W SuperDart超级闪充套装。

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