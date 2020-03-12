小米75英寸壁画电视开启预约 售价9999元

中关村在线消息：今天上午，小米官方宣布75英寸壁画电视正式开启预约，延续了之前65英寸版的外观设计，且支持全场景AI语音，配备独立Soundbar和超重低音炮，拥有影院级的音质体验，售价9999元，将于13日正式开售。



小米壁画电视75英寸版开启预约

据了解，小米壁画电视采用了正反两面纯平的造型设计，整体造型显得十分纤薄，21mm的厚度可以镶嵌在墙面之上，通过创新的壁挂设计与墙面融为一体。同时小米壁画电视还内置了22个流派，45个艺术家的多幅经典画作，只需打开画框模式，电视即可变身为各种名家壁画，客厅秒变画廊。



小米壁画电视内置画框模式

小米壁画电视还重新定义了“关机”状态，在息屏时，壁画电视可变身隐形的小爱音箱，24小时待命，并且还与腾讯云进行了深度合作，实现了电视、移动设备之间跨平台无缝的视频通话功能，让大屏幕更有用处。

此外，小米壁画电视75英寸还支持智能网关功能，可以作为大屏智能控制中心，一键查看以及控制家中所有接入智能互联生态的智能设备。【7398498】

（本文图片来自小米官网）

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