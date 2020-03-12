畅捷通云端六大策略发布 20万企业主在线直播热议

2020年2月22日，用友旗下成员企业畅捷通联合ZOL举办的"众志成城 数智战'疫'——我们在一起"的2020畅捷通商业伙伴云端大会吸引了全国各地超过20万人在线参会。会上畅捷通发布六大策略及三大产品帮助小微企业应对疫情考验，为实现数智化复工复产增添力量。

小微企业实现“业务在线”成为产业共识，畅捷通六大策略助力小微企业“业务上云”：一、场景即流量，通过实现客户在线为小微企业积累私域流量；二、打破空间限制，实时互动，提升留存与复购；三、社交裂变经营，精准营销快速拉新；四、线上线下融合，形成无缝闭环消费体验；五、统一共享中台，提升运营效率；六、智能财务、事项会计，以财务可视化助推企业持续发展。



畅捷通商业伙伴云端大会吸引20万人在线参会

畅捷通基于以上六大策略，重磅推出3款云产品：智+、T+ Cloud云主机版和好会计"温情版"，为企业提供基于云端的远程业务能力赋能，帮助企业实现"业务上云"，深入构建企业的线上运营能力和业务能力。以场景化帮助更多小微企业实现数智化的场景落地，以达成员工在线、客户在线、产品在线、管理在线的全流程上云。

超20万在线关注，这个数字对于一场以商用为主题、严肃的互联网直播来讲，则可以说是破天荒的第一次。而这一次云端大会网络直播的大获成功，也让我们对后疫情时代的新机遇产生思考，难道中国的互联网格局要变天了？

“业务在线”蕴含巨大商机

提起互联网，人们始终心存对其娱乐属性的偏见。有意思的是，疫情期间商用定位的打印机被家庭用户网购一空，并不娱乐的商用活动搬上了直播舞台。如今互联网没有了娱乐和商用的隔阂，基于互联网和云已经成为连接未来商业价值的中枢，业务在线成为企业新机遇。

需求是客观的，因为一场突如其来的疫情让很多企业处于“停滞”的困境，很多企业的业务无法展开，很多人面临着失业的风险。漫长的“假期”让人们数烦了地砖，直至发出内心原始的呼唤：是的，我要上班，我要复工！

用友旗下成员企业畅捷通云端大会直播之所以能够引发超20万关注，其关键在于畅捷通解决了“小微企业实现业务在线”这一诉求。畅捷通帮助更多小微企业实现数智化的场景落地，以达成员工在线、客户在线、产品在线、管理在线的全流程上云，让小微企业能够在特殊时期减负增效。

从线下到线上的战略转移

事实上因为疫情的影响，采用网络直播进行产品发布和渠道大会活动的并非用友旗下成员企业畅捷通这一家。原本计划在巴塞罗那举行的MWC 2020因为疫情被迫取消，华为和小米等一众中国科技企业开始寻求通过网络直播的方式进行重磅产品发布活动，打造线上发布新潮流。

2月24日，华为终端产品与战略发布会正式召开，华为Mate Xs等多款重磅新品发布，所引发的轰动效应空前。无独有偶，更早一些时候，当雷军带上口罩站在网络直播舞台的中央，发布全球首批搭载骁龙865的超旗舰5G手机小米10，网络直播已经成为大势所趋。



华为通过线上发布Mate Xs等重磅新品引爆关注

当我们对这些现象进行复盘，不难发现企业业务从线下到线上的转移，不仅仅是应对疫情时期的无奈之举，透过网络直播、网络运营、云端办公等创新形式能够为企业实现有效的减负增效，帮助企业实现更出色的宣传效果、降低运营成本，最终提升整体运营效率。

与此同时，越来越多的用户通过疫情期间的习惯培养开始青睐线上模式，大量需求将从线下到线上进行转移。未来企业如何实现“业务上云”，如何通过SaaS、PaaS构建企业的线上运营能力和业务能力，无疑是当前众多小微企业最直接的痛点和最迫切的需求。

中国互联网真的要变天了？

有人说5G网络受益最大的是商用领域，比如对延迟要求更低的工业互联网、远程医疗等。这种说法似乎不无道理，如今我们透过网络已经可以解决生活中的方方面面，已经高度互联网化的大众消费领域其实很难再有革命性突破，下半场的精彩理应属于产业互联网。

与消费互联网不同的是，产业互联网通过大数据、云计算、人工智能等新一代技术重塑社会生产力结构的关键。畅捷通与ZOL联合举办的商业伙伴云端大会便是中国科技企业积极拥抱产业互联网转型的一个典型案例，最终获得超20万关注可见其成果卓著。



ZOL朝着产业互联网的方向进行快速迭代

在畅捷通为小微企业提供产业互联网赋能的同时，ZOL作为一家服务中国科技领域超过20年的老牌媒体也在朝着产业互联网的方向进行快速迭代。通过ZOL强大的宣发能力，帮助像畅捷通这样的企业搭建网络直播服务，更好的触达用户并形成最终交易。

而在另外一个路径当中，ZOL通过积极拥抱百度智能小程序+百度百家生态，已经帮助众多科技品牌连接用户与内容，打通服务与销售。与此同时，ZOL叠加TP定制服务、SaaS及代运营服务，帮助客户降低互联网经营成本，最终赋能科技全产业，推动科技产业前行。

用友旗下成员企业畅捷通云端大会引爆超20万关注，这种以前看似的“不可能”，却是产业互联网价值和魅力的体现。中国互联网真的要变天了？是的，一场从消费互联网到产业互联网的全面变革或将因这次疫情而加速到来！

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