早报：Pixel 4a价格曝光 英特尔十代至强也快了

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条和谷歌有关的新闻。

谷歌Pixel 4a广告牌曝光 售价399美元起





谷歌原计划在今年的I/O大会上发布新机Pixel 4a，现在该机的户外广告牌已经被曝光，可以看出该机的售价为399美元起。

Pixel 4a采用了挖孔屏方案，这是谷歌首次使用挖孔屏，屏幕尺寸为5.81英寸，搭载高通骁龙730移动平台，配备6GB内存+64GB存储，后置1200万像素，运行Android 10。

谷歌与Envision研发AI眼镜 让盲人看见世界





谷歌与荷兰初创公司Envision合作开发了一款AI眼镜，该设备可以通过图像识别技术将摄取到的外界信息，以语音的方式反馈给佩戴者。这使得视力障碍人群也能够实时了解身边的世界。

据悉，该眼镜可以阅读书本上的文字，记住朋友的脸和对应的名字，还可以描述周围的环境。这款设备的售价为1499欧元起，预计将于今年8月开售。

看了那么多新手机发布，也来看看即将上市的新电脑。

联想小新Pro 13 2020确认3月24日发售





联想确认小新Pro 13 2020将于3月18日开启预售，并于3月24日正式开售。从海报上看，小新Pro 13 2020将将搭载十代酷睿处理器，全新MX350独显，配备16GB内存和512GB SSD。目前售价尚未公布。

既然提到了十代酷睿，那么十代至强要关注一下么？

两款英特尔十代至强移动处理器曝光





有外媒日前曝光了英特尔的两款十代至强Comet Lake-H移动处理器，一款为Xeon W-10885M，8核16线程，最高5.3GHz；另一款是Xeon W-10855M，6核12线程，最高5.1GHz。

2020款蔚来ES8四月交付 续航里程提升至580km





蔚来汽车官方发布了2020款ES8的订单锁定和提车安排，新车将于4月起开始陆续交付。其中，2020款ES8还推出了搭载100kWh电池组的车型，NEDC续航里程达到580km。据悉，2020款ES8将带来180余项更新升级。

显然美国新冠疫情已经影响到了科技巨头们的工作。

亚马逊允许员工本月无限期停薪休假





据外媒报道，亚马逊日前宣布，将允许员工在本月无限期停薪休假，并要求员工在每次轮班开始和结束时，使用消毒湿巾清洁工作站和车辆。亚马逊发言人表示，目前的首要任务是保护人们的健康，并对下一步进行评估。

最后来看一则趣闻。







我们都知道微信和QQ都是腾讯旗下的产品，不过就在昨晚，QQ的微信小程序被发现暂停服务，且无法被搜索到，其原因显示违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》。不过后来该小程序已恢复正常。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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