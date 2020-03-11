拼多多2019年Q4财报：年活跃买家达5.852亿，一年净增1.67亿

中关村在线消息：拼多多发布的2019年第四季度及全年财报显示： 2019年，平台成交额突破万亿大关，全年GMV达人民币10066亿元，较上一年同期的4716亿元增长113%。





截至2019年底，平台年活跃买家数达5.852亿，单季度净增4890万，较上一年同期净增1.67亿。在过去的一个季度中，以用户数计算，阿里、拼多多、京东三大电商平台的单季净增用户分别为1800万，4890万和2760万，拼多多在三大电商中继续维持年活跃买家增速和净增绝对数的领先优势。

2019年第四季度，拼多多APP平均月活用户数达4.815亿，单季度净增5190万，较上一年同期净增2.09亿；

2019年第四季度，平台实现营收107.9亿元，全年实现营收301.4亿元，较上一年同比增长130%；

非通用会计准则下（NON-GAAP），平台四季度经营亏损13.4亿元，对比上一年同期为21.1亿元，对比三季度为21.2亿元，同比、环比均大幅收窄。





成交额破万亿 用户年平均消费额1720元同比增长53%

财报显示，2019年四季度，拼多多活跃用户规模和用户粘性继续保持强劲增长。截至2019年底，拼多多年活跃买家数达5.852亿，单季度净增4890万，较上一年同期净增1.67亿。2019年Q3及Q4两个季度，拼多多活跃买家数净增1.02亿，全网全域用户的覆盖率仍在提速增长。

基于更强的业务和产品创新能力，拼多多持续完善中国不同地区的消费平权体系，加大商品的有效供给率，推动内需市场实现稳定增长。

2019年，在持续性模式和产品创新的带动下，平台的用户粘性不断攀升。四季度，拼多多APP平均月活用户数达4.815亿，单季度净增5190万，较上一年同期净增2.09亿。2019年Q3及Q4两个季度，拼多多月活跃用户净增1.16亿。

基于用户规模与活跃度的强劲增长，平台不断完善商家效率模式，建立健全更具结构性成本优势的商业生态体系。2019年，在坚决贯彻“同品更低价”策略，以及创新定制化产品持续丰富的带动下，拼多多活跃买家的年平均消费额进一步增长至1720.1元，较上一年同期的1126.9元增长53%。

在活跃买家数和年平均消费额的双重推动下，2019年，拼多多实现GMV10066亿元，较上一年的4716亿元同比增长113%。

国家统计局公布的数据显示，2019年，中国网上商品零售额为106324亿元，同比增长16.5%。上述数据表明，在万亿体量的基础上，拼多多的增速依旧近7倍于行业平均增速。同时，创立不足5年的拼多多，也成为突破万亿成交额最快的电商平台。





履行5.85亿用户物资保障 全球集采驰援抗疫前线

经过近5年的发展，拼多多有能力以更大的规模、更强的组织应变能力，去承受未知的挑战，有效履行企业社会责任。

“新冠疫情”爆发后，拼多多肩负巨大的责任和压力，努力平抑物价、保障供给，为平台5.852亿用户以及全民抗疫工作提供必要的支持与帮助。

作为电商平台，特殊时期最有效的履责方式，是维系上下游的正常运转，一方面帮助上游的农业生产者和制造企业渡过难关，另一方面全力满足消费者在特殊时期的基本生活保障。

1月23日，拼多多全网率先上线“抗疫专区”，设立6亿元应急资金，对疫情防控相关的医疗卫生用品进行全面覆盖。同时，拼多多积极协调国内医疗卫生用品生产资源，统筹调度国际医疗资源，确保抗疫应急用品以全网低价的形式维持足量供给。

截至2月底，拼多多“抗疫专区”累积补贴超过1.8亿件抗疫防护用品。此外，拼多多还联合湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部指定销售渠道，向湖北地区每天定向提供300万只、售价不足2元的一次性口罩。随着全国性大复工的到来，目前，拼多多的口罩日供应量已经攀升至1000万只。

为维持特殊时期商品供应的稳定有序，帮助平台生态内的商家共克时艰，疫情期间，拼多多对每一位坚持服务消费者的商家进行资金支持。1月底，平台首批划拨10亿元专项资金，为每一笔发货的订单提供2至4元的专项补贴，以激励商家保障消费者物资需求，降低商家的运营和现金流压力。

除努力上下游供需体系正常运转，拼多多还积极驰援抗疫前线，为全民抗疫提供力所能及的帮助

1月29日，拼多多捐赠1亿元资金，联合浙江大学共同成立“病毒感染性疾病防控专项基金”，用于支持病毒感染和呼吸道疾病的预防和控制研究。该基金由十余位院士、教授和一线医生组成专家委员会主导，主要支持应对“新冠疫情”的支援保障和科学研究工作，并奖励为抗击疫情做出重大贡献的医护人员。

同时期，拼多多还通过全球集采的方式，驰援湖北等抗疫前线。1月底开始，拼多多便成立抗疫工作组，针对重点抗疫前线展开立体式、多样化的援助。期间，拼多多先后调配德国、俄罗斯、阿联酋等十多个国家和地区的国际医疗资源，累积向武汉、黄冈、孝感等地区捐赠超过100万只医疗专用口罩、2.5万套防护服等物资，并响应93家各地组织和机构的求助，以“点对点”捐助的形式将救援物资运送到前线急需单位。





年营收突破300亿元“百亿补贴”超额兑现

财报显示，2019年四季度，平台实现营收107.9亿元，较上一年同期的56.5亿元同比增长91%。2019年全年，平台实现营收301.4亿元，较上一年同期的131.2亿元同比增长130%。

营收增长主要源自平台在线营销技术服务收入的强劲增长。四季度，平台在线营销技术服务收入为96.9亿元，较上一年同比增长91%。2019年全年，平台在线营销技术服务收入为268.1亿元，较上一年同比增长133%。

2019年，拼多多不断加大对于商家的支持力度，平台始终坚持“0佣金”政策，除支付给支付机构的千分之六手续费外，平台不向商家收取任何佣金，并针对优质优价的商品提供足量的免费流量扶持。

完善的商家策略有效提升了平台的商品竞争力，在此基础上，拼多多还通过平台直接补贴的方式，继续加大对于优质品牌和商品的支持力度，以匹配平台用户日益旺盛的消费需求。

2019年中，拼多多正式推出“百亿补贴”，对全网热销商品试行不限量、不限时补贴，使得覆盖的超30000款品牌标品实现全网最低价。

2019年，平台总经营费用为323.4亿元，其中销售与市场推广费用为271.7亿元。Q3、Q4两个季度，平台销售与市场推广费用达161.8亿元，“百亿补贴”的实际补贴费用超过百亿元。





2020年，拼多多进一步加大直接投资用户的力度。2月，拼多多推出“百亿补贴节”，补贴力度从此前的20%最高增长至50%。在此推动下，“百亿补贴节”上线24小时即售出超过500万件品牌商品。通过“百亿补贴节”，拼多多计划在2020年，让消费者“每天都过618，每晚都是双11”。

基于稳健的发展策略，拼多多在为5.852亿用户和数百万活跃商户持续创造价值的同时，实现了健康、稳定的现金流和现金储备。

四季度，拼多多经营亏损为21.35亿元，对比上一年同期为26.41亿元，对比三季度为27.92亿元。非通用会计准则下，平台经营亏损为13.37亿元，对比上一年同期为21.13亿元，对比三季度为21.24亿元，同比、环比均大幅缩窄。

四季度，平台归属于普通股股东的净亏损为17.52亿元，对比上一年同期为24.24亿元，对比三季度为23.35亿元。非通用会计准则下，平台归属于普通股股东的净亏损为8.15亿元，对比上一年同期为18.96亿元，对比三季度为16.60亿元。

四季度，平台现金流继续维持强劲增长，当季经营活动产生的净现金流为95.98亿元，对比上一年同期为57.32亿。

2019年全年，拼多多经营亏损为85.38亿元，对比上一年同期为108.00亿元。非通用会计准则下，平台经营亏损为59.81亿元，对比上一年同期为39.58亿元。

2019年全年，拼多多归属于普通股股东的净亏损为69.68亿元，对比上一年同期为102.98亿元。非通用会计准则下，平台归属于普通股股东的净亏损为42.66亿元，对比上一年同期为34.56亿元。

2019年全年，拼多多经营活动产生的净现金流为148.21亿元，较上一年同期的77.68亿元维持翻倍增长。

截至2019年底，拼多多平台现金及现金等价物及受限资金为人民币333亿元，对比上一年同期为305亿元。

在持续加大平台生态投资和用户直接投资的同时，拼多多维持着良好的现金流和先进储备状况。资金的优势，将确保平台为长期增长做进一步的投资准备。





抗疫助农 带动农产品“出村进城”

财报显示，2019年，拼多多平台研发费用为38.70亿元，较上一年同期的11.16亿元增长247%，平台研发费用占收入比达12.8%，远高于互联网行业平均水平。

拼多多的技术研发主要投入中国农产品上行体系建设。在平台“天网”、“地网”体系的支撑下，国内农产区尤其是边远地区农产区的生产与流通效率持续提升，贯穿中国城镇和农产区的“超短链”已经初具规模。

2019年，拼多多实现农（副）产品成交额1364亿元，农（副）产品年活跃买家数达2.4亿，较上一年同期增长174%。期间，拼多多相继探索、实践“多多农园”等创新扶贫助农模式，有效帮助贫困地区农户增产增收。截至2019年底，平台农（副）产品活跃商家数量达58.6万，直连农业生产者超过1200万人。

在此基础上，拼多多进一步提出农业“两台四网”目标，将创建中国最大的农产品上行平台以及中国最大的互联网农业数据平台，以“市场+科技”为核心，探索更契合中国现代化农业发展需求的完整体系，形成更有利于农业生产者的生产要素和价值分配机制。拼多多的农产品上行体系，在关键时刻发挥了重要作用。

“新冠疫情”爆发后，农产品供给出现短期失衡现象。针对急速上升的线上需求和陷入停摆的线下流通渠道，拼多多采取了一系列灵活有效的专项行动，有效带动超过400个农产区的上行通路恢复畅通，保障了城市居民不出小区、无接触式服务的物资需求。

期间，平台以新农人为节点，迅速摸清各产区尤其是贫困地区农产品的库存现状，据此对“天网”系统内的产区信息、物流数据以及节点进行紧急重新规划，编织了一张特殊时期的农产品上行网络。

同时，平台积极协调统筹中国邮政、顺丰等骨干物流企业和资源，并请求各地政府为初级农产品“开绿灯”，在特殊时期为农产品开设一条绿色通道。

在基础上，拼多多于2月10日正式上线“抗疫农货”专区并设立5亿元商品补贴资金，集中解决农产区包括230多个国家级贫困县农特产品的销路问题。期间，平台联合多地政府及数十家媒体，通过市县长直播带货、全社会征集滞销农产品信息等方式，累积带动超过8.4万吨农产品“出村进城”，充分保障了特殊时期的农户收入，全力平稳农产品供应价格。【7398169】

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