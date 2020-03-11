拼多多2019年现金及受限资金储备为人民币333亿元

中关村在线消息：拼多多发布的2019年第四季度财报，数据显示2019年Q4，拼多多经营活动产生的净现金流为96.0亿元，较Q3的26.2亿元环比大增。2019年全年，拼多多经营活动产生的净现金流为148.2亿元，对比上一年同期为人民币77.7亿元。





2019年全年，拼多多归属于普通股股东的净亏损为69.7亿元，非通用会计准则下，归属于普通股股东的净亏损为42.7亿元。截至2019年底，拼多多平台现金及现金等价物及受限资金为人民币333亿元，对比上一年同期为305亿元。

拼多多表示，平台经营亏损主要是由于持续加大农产品上行的投资力度，并通过“百亿补贴”大幅提升商品补贴金额，为消费者创造更多利益。

2019年，拼多多相继推出“多多农园”等创新扶贫助农模式，截至2019年底，拼多多农（副）产品成交额达1364亿元，平台农（副）产品年活跃买家数达2.4亿，直连农业生产者超过1200万人。

“百亿补贴”方面，自2019年上线以来，拼多多已累积补贴销售5亿件全网最低价品牌商品。

今年疫情发生后，拼多多继续通过平台直接补贴的方式平抑医疗卫生用品价格，助力滞销农产品上行，并扶持生态内的商家维持正常发展。

1月23日，拼多多全网率先上线抗疫专区，补贴6亿元用于维持口罩、手持测温仪、消毒液、抗病毒药剂等疫情防护相关用品的足量平价供应；疫情期间，拼多多划拨10亿元商家补贴资金，用于激励所有在疫情期间坚持服务消费者的商家；2月10日，拼多多举全平台之力上线“抗疫农货”专区，划拨5亿元的专项农产品补贴，帮助解决疫情期间的农产品产销对接问题，全国共已有十余位地方政府“一把手”市县长在拼多多进行农产品直播。【7398167】

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