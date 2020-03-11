“百亿补贴”实际支出超百亿 拼多多销售费用达271.7亿

中关村在线消息：今日拼多多（NASDAQ：PDD）发布了2019年第四季度财报，数据显示2019年全年，拼多多实现营收人民币301.4亿元，较上一年同期的131.2亿元同比增长130%。





按照非通用会计准则（NON-GAAP）下，拼多多平台2019年四季度归属普通股股东的净亏损为8.2亿元，全年净亏损42.7亿元。

亏损主要源自销售与市场费用的增长。2019年Q4，拼多多销售与市场推广费用达92.7亿元，全年累计费用达271.7亿元。

2019年中，拼多多正式推出“百亿补贴”，对全网热销商品实施不限量、不限时补贴，覆盖的超30000款品牌标品实现全网最低价。第三方数据研究团队“超对称技术”的跟踪报告显示，仅2019年Q4，拼多多“百亿补贴”的支出金额超过50亿，平均每件商品的平台补贴约为15%。据财报相关数据推测，拼多多2019年“百亿补贴”的实际补贴支出远超100亿元人民币。

2020年2月，拼多多进一步推出“百亿补贴节”，补贴力度从此前的20%最高增长至50%。“百亿补贴节”上线24小时，即售出超过500万件补贴商品。拼多多方面称，将通过“百亿补贴节”让消费者每天都过618，每晚都是双11。【7398165】

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