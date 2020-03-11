拼多多2019年营收超300亿元 同比增长130%

中关村在线消息：今日拼多多发布的2019年第四季度财报，数据显示2019年Q4，平台实现营收107.9亿元，全年实现营收301.4亿元，较上一年同期的131.2亿元同比增长130%。





Q4，拼多多经营亏损为21.35亿元，较上一年同期的26.4亿元及Q3的27.9亿元均大幅收窄。非通用会计准则下（NON-GAAP），平台Q4经营亏损13.4亿元，对比上一年同期为21.1亿元，对比Q3为21.2亿元。

拼多多的营收增长主要源自在线营销技术服务的强劲增长。2019年，平台在线营销技术服务收入为268.1亿元，较上一年同期增长133%。

在此推动下，2019年Q4，拼多多经营活动产生的净现金流为96.0亿元，较Q3的26.2亿元环比大增。2019年全年，拼多多经营活动产生的净现金流为148.2亿元，对比上一年同期为人民币77.7亿元。

2019年全年，拼多多经营亏损为85.4亿元，对比上一年同期为108.0亿元。非通用会计准则下，平台经营亏损59.8亿元，对比上一年同期为39.6亿元。2019年全年，拼多多归属于普通股股东的净亏损为69.7亿元，非通用会计准则下，归属于普通股股东的净亏损为42.7亿元。

目前，拼多多依旧施行“0佣金”和0平台服务年费政策，除支付给支付机构的千分之六手续费外，平台不向商家收取任何佣金，其他平台则针对每笔交易征收2%至5%的软件服务费用以及平台服务年费。

2019年，拼多多平台成交额为10066亿元，据此计算，平台帮助商家年均节省的经营成本约为500亿元，商家有更大余地向消费者提供更加质优价廉的商品。

截至2019年底，拼多多平台现金及现金等价物及受限资金为人民币333亿元，对比上一年同期为305亿元。【7398162】

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