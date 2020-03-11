工信部约谈特斯拉：减配门持续发酵，已被责令整改

近日，特斯拉减配门持续发酵，工信部约谈特斯拉责令整改。工信部就“减配门”事件约谈特斯拉，责令特斯拉(上海)有限公司按照《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》有关规定立即整改。



工信部约谈特斯拉

工信部约谈特斯拉的起因在于近日有部分特斯拉车主发现自己的国产Model 3使用了HW2.5芯片，而非环保信息随车清单上注明的HW3.0芯片。

因为减配工信部约谈特斯拉，由于前者是更低一级的组件，因此在消费者角度看这是一个减配的行为，因此这些车主陆续地向特斯拉官方和315平台进行投诉，使得特斯拉掉入“减配门”之中。



3月5日，特斯拉CEO马斯克在推特上回应“减配门”称：“那些投诉的车主其实并没有订购FSD。或许他们不知道，如果在车辆交付后又订购了FSD，车载计算机也是可以免费升级的。”

工信部约谈特斯拉持续发酵，马斯克避重就轻的回应引起了不少消费者的不满，随着事件的发酵，工信部终于在10日发布了约谈公告，并责令整改。

另据消息人士透露，工信部约谈特斯拉之后，接下来订购国产Model 3的用户无论是否选装FSD，都将享有HW3.0硬件，对于目前将拿到HW2.5的用户，特斯拉将根据车主意愿，决定先交车再升级芯片还是取消订单。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：工信部约谈特斯拉：减配门持续发酵，已被责令整改http://news.zol.com.cn/739/7398144.html