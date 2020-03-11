Redmi Note 9 Pro红色版疑为特别版本

中关村在线消息：除了之前曝光的Redmi Note 9 Pro工程机真机，今天还有外媒放出了该机的全新配色照片，这是一组红色系的版本。





从图片来看，这款红色系Redmi Note 9 Pro应该是去别的普通版的另一个版本，包装盒也是专门设计成红色，很有特别版的味道。

Redmi Note 9 Pro正面将采用一块打孔全面屏，前摄开孔位于屏幕中央，屏幕下方的边框相比其他三边较宽；该机背部采用了与之前爆料相符的“浴霸”四摄方案；机身底部配备了type c和3.5mm耳机接口，右侧拥有一枚指纹、电源二合一的实体按键。

综合目前已知爆料，Redmi Note 9 Pro将搭载6.67英寸LCD屏幕，核心为骁龙720G处理器，机身内置5020mAh电池，支持18W快充。后置四摄分别为包括4800万像素主摄+800万像素超广角+500万像素微距+500万像素景深镜头。

Redmi Note 9系列将于3月12日在印度正式发布。

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