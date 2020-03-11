OPPO Find X2新旗舰发布 ZOL西瓜直播百万网友热议

3月6日，OPPO Find X2 Pro震撼发布。第一时间，ZOL集结全网直播平台资源打造“铁人三项”的创新玩法，通过对OPPO Find X2 Pro深度全面测试彻底引爆关注人气。其中西瓜视频平台直播人数突破75万+，ZOL全平台分发直播观看人数瞬间突破百万大关。





OPPO Find X2新旗舰发布

ZOL“铁人三项”测试分别是：屏幕自动亮度的调节、超暗光环境下的拍摄，以及极限抖动情况下视频录制实力。这些测试方式不仅打破常规、具备一定的趣味性，并且对手机在极限工况下的性能表现充满挑战，极强的互动性非常适合新兴的直播传播形式。

打铁还需自身硬，事实证明OPPO Find X2 Pro在面对来自ZOL“铁人三项”极限测试中拥有不俗表现，这主要得益于软硬件层面的突破和创新。至此我们不难理解为什么Find系列作为OPPO的顶级旗舰系列，不仅在国内有着众多的拥趸，在国外也有着极为不错口碑。



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具体来看，OPPO Find X2 Pro在硬件上有着极大的创新：QHD+的分辨率、120Hz刷新率与240Hz的屏幕采样率，堪比专业显示器的10亿色臻彩显示，更有被誉为“OPPO最强影像系统”的后置三摄……摆在专业媒体面前的是如何让网友透过屏幕感受来自顶级旗舰的震撼。

当我们在惊叹于科技和创新带来体验层面的颠覆的同时，也收获了全网超百万热情粉丝的关注和认可。ZOL“铁人三项”极限测试这种形式多样、富有想象力、互动性强的直播传播形式，不仅符合传播规律，也符合广大网友的胃口，这才是用户所需的优质内容与创新形式。

然而在打造优质内容的路径当中，ZOL可谓倾尽所有的专业、热情、资源来打造全网爆款精品。通过对应的搜索能够发现在西瓜视频的观看人数突破75万，这不仅体现了OPPO Find X2 Pro极高的关注度，更体现了ZOL在全网科技领域中的绝对影响力。



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中关村在线一直深耕媒体影响力，近年来中关村在线通过不同的传媒方式、不一样的媒体平台进一步深化自己作为IT媒体的影响力。而中关村在线第一时间上手OPPO Find X2 Pro后就在规划如何让网友感知这款手机的与众不同。

能够看到的是，随着移动互联网的不断深化，“传媒”的概念也发生了翻天覆地的变化，当下媒体融合的趋势显现，而人们获取信息的途径也在发生变化，越来越多的人选择通过外部平台获取信息。而中关村在线围绕中关村在线主站，努力打造新型传播平台，通过内容的先发性、趣味性、权威性解读用户所需，进一步扩大了中关村在线的传播力、引导力和影响力。

如今，短视频、直播等视频传媒已经是人们获取信息最为便捷、最主要的方式之一，融合媒体的时代，传统线上媒体如何借助视频进一步扩大传媒影响力已经成为各路媒体的研究重点。而本次直播的关注人数也证明中关村在线围绕爆款产品打造爆款影响力，通过故事化呈现产品卖点的方式是正确的。

通过这次直播我们看到的是，中关村在线保持着作为中文IT媒体的使命感和紧迫感，正在加快抢占融合媒体时代的技术高地，而中关村在线也会时刻关注5G、大数据、IoT、AI等新兴技术领域，日后中关村在线也会以新传播平台、新的传模式走向融合媒体时代。

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