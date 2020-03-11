中关村在线消息：近日据外国媒体 VentureBeat 消息，任天堂或将在3月内举办新一期的直面会活动，并且本次的直面会将不同于此前的《宝可梦：剑/盾》、《集合啦！动物森友会》专题活动，大批的第三方游戏将会在本次直面会中亮相，这或将极大扩张未来 Switch 平台的登陆游戏阵容。







任天堂或3月举办两场直面会 大批第三方新作公布

据 VentureBeat 预测，新一期任天堂直面会或将在3月26日召开，得出此结论的理由有两个：



其一，任天堂更新了自己的 YouTube 日语频道播放列表，而从以前的经验来看每次任天堂有此动作时都意味着将会召开新一期的直面会活动，上次更新就是在《集合啦！动物森友会》直面会召开的一周之前；

其二，则是3月31日任天堂的新财年就将开启，为了给投资者们展示任天堂未来的盈利能力，在3月内举办新一期的直面会也非常有必要。

除本次预测的直面会以外，由于 GDC 游戏开发者大会因目前正在全球蔓延的新型冠状病毒疫情而宣布延期 。

任天堂原定于该展上播出的独立游戏直面会Indie World也改为了在下周直播播出预计时间为3月18日，这或许意味着在未来的两周时间内我们将看到两场风格不同的直面会活动，对于各位任天堂粉丝来说无疑是不容错过的盛宴。【7397748】

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