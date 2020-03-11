惠普联手微软小冰推人工智能数字印刷合作模式

中关村在线消息：惠普Indigo与微软小冰近日宣布达成合作，将依托微软小冰人工智能创造技术，为惠普的客户提供高度定制化的马赛克种子图。





据悉，马赛克是惠普数字印刷的可变设计工具，可帮助惠普客户通过定义基本的马赛克种子图，获得海量设计图案，每一款都独一无二，极大地简化了设计流程。其中，微软小冰创造的首批4000款马赛克种子图分为都市科技、年轻活力、经典时尚、文化传统四大类，2020年3月至12月31日，通过惠普用户社区HP PrintOS平台向惠普全球客户免费提供。

同时，惠普还宣布将在2020年6月举办的德鲁巴国际印刷及纸业展览会上，联手微软小冰在主题为"创造无限可能"的惠普展区推出马赛克种子图的按需定制功能，用户只需输入激发源文字和喜好的设计风格，微软小冰就会被激发设计灵感，创造出专属的马赛克种子图。

惠普Indigo数字印刷全球总经理巴沙尼（Alon Bar-Shany）表示："微软小冰的设计为我们带来新的灵感，也能从不同角度满足用户的喜好和需求。作为惠普创变圈（InnoPartner）合作伙伴生态系统的一员，微软小冰展示出的设计能力，能够进一步提高大规模定制化数字印刷的效率，帮助品牌提供高度个性化的消费者体验。希望在未来，人工智能技术能够为数字印刷业提供更多新的维度和空间。"

据悉，微软小冰可在受到文本或其它创作源激发时，独立完成100%原创的绘画作品。微软小冰的视觉创作能力也已应用于图案设计，并在纺织服装面料设计、包装设计、珠宝配饰设计等领域成功落地。与传统的设计模式相比，人工智能可以依据不断更新的流行趋势研究成果进行数据筛选和创作，进而满足产品设计的专业性与流行性，可以就同一主题进行成千上万的设计。

微软曾表示，小冰的人工智能创造并不是以击败人类为目标，而是着眼于在达到与相应人类创造者同等质量水准的前提下，充分发挥人工智能快速学习、高并发与稳定性等特点，从而开启"高度定制化"的内容产业未来，满足用户对"高度定制化"内容的需求。微软小冰的设计作品正以各种形式悄然走入千家万户， 未来，或许每个人都会拥有一位专属设计师，而人工智能的设计作品有可能成为生活不可分割的一部分。

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