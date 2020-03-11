中关村在线消息：北京时间3月11日消息，今天上午滴滴顺风车官方微博宣布，他们紧急上线了“顺路同事“功能，为有需求的企业或单位开通授权，切实帮助用户们解决特殊时期安全、便捷出行的问题。



滴滴顺风车上线“顺路同事” 同事之间可顺路出行

滴滴顺风车表示，只要在授权之后，自家车主和乘客都可以在行程列表上通过标签识别出顺路同事，并邀请同事一同出行。不仅如此，滴滴顺风车将为授权企业延长服务时间为5:00-23:00，所有符合“一年内无安全投诉、并且通过夜间场景学习考试”的企业用户均可使用。

此前滴滴出行官方正式发布公告称，即日起滴滴将在全国范围内，陆续为坚守服务的滴滴网约车免费安装车内防护膜，以尽可能预防飞沫传播。

滴滴官方表示，因防护膜有破损的可能，需要不定时更换，滴滴计划投入总额1亿元专项资金，为全国数百万在疫情期间提供服务的滴滴网约车持续安装防护膜，安装防护膜的费用全部由滴滴承担，滴滴司机可按照App内的教程自行采购安装，采购成本滴滴将以补贴的形式予以报销。

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