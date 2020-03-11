中关村在线消息：近日据悉，据苹果最新获批的技术专利显示，未来触控板和键盘有望整合在一起，从而减少空间占用。















苹果新专利显示 MacBook触控板将整合到键盘上

该项专利名为“触控敏感的机械键盘”，每个键帽的顶部都能识别手指运动，充当触控板的功能来移动光标。



苹果专利文件中首先历数目前通行的键盘的种种弊端，文件中称：“人们一直在尝试寻找键盘的替代品，包括非QWERTY布局、凹凸表面、电容按键、分割设计、薄膜按键等等。

但要为用户所接受，键盘的替代品必须在可用性或人体工学方面存在显著改善，前为止的各类尝试都无法取代传统机械键盘的地位。”

依照专利的描述，用户通过将手指在键盘表面滑动来控制光标的移动，就如同触控板一样。这些具备触控功能的按键会提供与触控板完全一致的功能，让用户实现指点操作、选择菜单项以及在屏幕上完成缩放与滚动操作，所有这一切均无需离开键盘。

每个键位将拥有2个级别的行程，通过不同的击键力度，用户可以实现不同的操作。例如，轻点按键，使之完成第一档行程，系统会将此识别为字符输入，而用更大力度点击则会被视作“一次鼠标点击”操作。

用户还可以同时完成点击和轻扫操作。这样，当左手在点击键盘左侧键位时，右手可以通过轻扫右侧键位移动光标。【7397684】

（文中图片来自互联网）

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