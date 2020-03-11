中关村在线消息：近日据悉，Soul Sync Pro真无线耳机正式发售，作为一款真无线耳机其具有许多特点，比如内置了一对支持高通 cVc 降噪功能、可实现清晰通话的麦克风。







Soul Sync Pro真无线耳机发售 长续航+防水

该耳机支持蓝牙 5.0、aptX 和 AAC 编码，能够在搭配 iPhone 和 Android 智能机时提供同样出色的体验。更棒的是，它还具有 IPX5 防护等级，可抵御佩戴时的汗液或雨水侵蚀。



该耳机的频响范围在 20 - 20 Khz、发声单元的直径为 6 mm、阻抗 16Ω±15％、灵敏度 5±3dB 。

两枚耳机都支持触摸控制，可一键暂停 / 播放音乐、双击切换到下一首歌曲、快速三连击即可触发 Apple Siri 或 Google Assistant 智能助理。

SOUL SYNC Pro 随附了 3000 mAh 的电池收纳盒、能够为耳机补充 23 次电量单次续航 6.5 小时，且支持通过 USB-C 连接外部电源。

SOUL Sync Pro 包装中附带了耳机本体、便携式充电收纳盒、大 / 中 / 小号记忆耳塞、以及 USB Type-C 充电线。

该耳机售价约 130 美元含一年保修，不过目前只有黑色的版本白色的还得再过一段时间发售。【7397617】

（文中图片来自互联网）

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