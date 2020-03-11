早报：Apple Pay将支持支付宝 滴滴跑腿上线

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

最近苹果iOS14的代码已经被挖掘出大量信息，下面这个与中国用户直接相关。

iOS14新特性曝光 Apple Pay将支持支付宝





外媒9to5mac近几天来一直在对iOS 14代码进行分析，发现了很多新的特性，比如主屏新增全新的列表视图、支持AR应用、完全支持鼠标和触控板等。现在他们又挖掘出一个新特性，那就是在iOS 14中，Apple Pay将支持支付宝。

5G在今年已经几乎成为标配，现在又一品牌确认了支持5G。

一加刘作虎：下一代新品将全系标配5G





一加创始人兼首席执行官刘作虎在其微博发文确定了下一代一加新品将全系支持5G：“其实去年一加7 Pro海外版就是全球首批商用的5G手机了，毫无疑问今年下一代新品将会全系标配5G。”

此外，在与网友互动时，刘作虎还提到，5G的成本会比4G高很多。

我国自动驾驶又向前迈进了一步。

我国首个L4级自动驾驶测试基地开建





前不久工信部刚刚公示了我国汽车驾驶自动化分级标准，现在国内首个L4级自动驾驶开放测试基地项目也即将开建。该项目是由百度与重庆永川区政府、市计量质量检测研究院共同打造的。

据悉，该项目将建成20平方公里约双向180公里道路建设测试基地，并设立百度Apollo自动驾驶测试运营中心，用以开展自动驾驶开放道路测试场建设、自动驾驶技术研究、自动驾驶车辆测试运营、培育自动驾驶大数据服务产业等业务。

除了自动驾驶技术，电池技术似乎也有了重大突破。

宁德时代声称已研发出零衰减电池





据媒体报道称，宁德时代有负责人透露，该公司已研发出先进的零衰减电池，可实现在1500次循环内零衰减，如果这是真的，那么将是电池技术发展上的一个重要里程碑。

疫情仍在继续，不敢出门采购怎么办？滴滴这服务可能能帮你。

滴滴推出跑腿服务 代驾司机化身跑腿小二





滴滴日前在杭州和成都试点推出了跑腿服务，由滴滴代驾司机担任首批跑腿员，主要是帮助用户采购生活物资并送货上门。

据悉，滴滴跑腿4公里以内费用为12元，4-10公里费用为20元，新用户首单可减免8元，超出5公斤以内货品将另行计算。

NVIDIA 442.59正式版显卡驱动发布





NVIDIA已经正式发布了正式版GeForce 442.59显卡驱动，此次驱动更新主要是对《使命召唤：战区》进行优化，并修复了之前存在的几个重要BUG。

不过需要注意的是，Windows 7用户在安装驱动时如果没有更新SHA-2补丁，驱动将直接停止安装，避免出现意外问题。

最后来看一条游戏新闻。







索尼旗下游戏工作室Guerrilla确认，该工作室的代表作《地平线：零之曙光》将于今年夏天登陆PC平台，目前游戏已经上架Steam商店，但未开启预售，也没有公布价格。

《地平线：零之曙光》此前一直为索尼PS4独占游戏，此次登陆PC的直接是包含全部剧情DLC的完整版，支持繁简中文。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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