女神节男生都买什么礼物？90后送包，00后送游戏周边

中关村在线消息：近日新电商平台拼多多发布了《女神节男性送礼热门商品榜单》。该榜单对3月以来，男性消费者涉及“礼物”“女性”等相关关键词商品订单进行统计，最终“鲜花”“香水”“口红”再度上榜，成为男性送礼“老三样”。

除此之外，今年节日送礼出现了一些新的意外商品，包括“口罩”、“游戏周边”等也出现在了热销榜单上。





▲榜单显示，鲜花、香水、口红成为男性送礼经典“老三样”，除此之外，游戏周边、口罩也冲进了前十。

90后男性爱送包，00后男生送游戏周边

赠送鲜花一直是表达心意的首选。特别是随着春季到来，各地鲜花集中上市，使得鲜花在供应和需求两端都出现增长。榜单显示，3月以来，拼多多平台男性消费者购买的鲜花订单数量环比上月同期增长321.8%。其中，玫瑰、百合、康乃馨等热门花卉的订单增长超过400%。

与此同时，口红、香水等商品也被大量男性消费者列入礼品清单。男性消费者购买这两类商品的订单分别环比增长了287.9%，252.4%。同时，拼多多“百亿补贴”专区内购买精华、面霜、面膜等商品的男性消费者也出现增长，在刚刚过去的“百亿补贴节”，男性消费者买下了超过三成的SKII 神仙水，总计抢走了近2万只Mac口红。

作为2020年春季最热门的商品，口罩及相关商品也挤入榜单。疫情的影响尚未完全消散，口罩仍然是“硬通货”。不少男性将需要程度作为第一考量，向女性送出口罩。事实上，从1月开始，男性消费者发起的口罩相关商品订单中，有接近三成收件人不是自己。

有趣的是，在统计过程中，研究团队发现，在鲜花、口红、香水之外，90后男性消费者与00后男性消费者的购物清单出现了明显的差别。90后男性消费者更偏好赠送春装大衣、女包、手机，而00后则更愿意赠送巧克力、零食大礼包、游戏周边、女性饰品等商品。

研究团队认为，这种差异的出现有两方面的原因，一是90后男性与00后男性的送礼人群存在差别。另一方面，90后与00后男性的收入水平也存在客观差异。

节日带动消费复苏 拼多多“福女节”现“补偿性消费”

网经社电子商务研究中心主任曹磊认为，随着疫情逐渐得到控制，企业逐渐开始有序复工，商品生产、供应和快递业运力逐渐恢复到节前水平。整个1月、2月累积的消费势能将在3月开始得到逐步的释放。

同时，受到礼品消费的带动，节日历来是居民消费的重要消费节点，作为3月的第一个法定节日，三八妇女节就成为一个消费者进行“补偿性消费”的重要窗口。其中，男性消费者选择“情人节的礼物妇女节送出”，就是一个很好的例证。

复工之初，拼多多就上线了“百亿补贴节”，将参与“百亿补贴”活动的商品的补贴比例从日常的20%左右增加至最高50%。通过更大力度的补贴促销，以适应消费者1月以来未满足的消费需求。

针对这一节日窗口，拼多多从3月6日开始上线“三八福女节”活动，从供需两端同时发力，拉动消费复苏。在商家端提供流量支持和跨店满减券补贴。在消费者端，针对女性消费者常需的美妆个护、日用百货、服饰箱包等商品提供专项补贴及无门槛优惠券。

“当下百亿补贴等新电商发起的促销，具有超出双十一、618等‘常规惯例’的建设性。”清华大学全球产业研究院研究员崔桂林表示，“补偿性消费”对经济秩序和市场信心的恢复是需要的。而中国社科院研究员张春宇认为，此次疫情对人们的消费习惯有显著的影响，有可能在未来带动线下销售和线上销售模式的变化，有些变化甚至会比较剧烈。

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