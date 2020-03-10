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    vivo NEX 3S价格公布 4998元起开启预售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：vivo在今天下午正式发布新机vivo NEX 3S，现在该机的价格也正式公布，我们一起来看一下。

    vivo NEX 3S 8GB+256GB版售价4998元

    vivo NEX 3S 12GB+256GB版售价5298元

    vivo NEX 3S价格

    vivo NEX 3S将于今日下午开启预售，3月14日正式在线上线下全渠道发售，以旧换新最高补贴700元。

    vivo NEX 3S采用6.89英寸无界瀑布屏，左右两侧弯折接近90°，Display P3 100%覆盖，局部最高亮度800nit，最低1.9nit，支持HDR10和HDR10+视频。

    vivo NEX 3S搭载高通骁龙865+X55双模5G，搭载UFS 3.1和LPDDR5，自持WiFi 6，电池容量为4500mAh，支持44W超快闪充。

    拍摄方面，vivo NEX 3S采用64M像素大尺寸传感器主摄+13M广角微距+13M长焦镜头的后置三摄设计，支持人像模式和Hyper-HDR技术，在主摄像头和超广角摄像头上同时搭载EIS超级视频防抖。

    （7396992）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：vivo NEX 3S价格公布 4998元起开启预售http://news.zol.com.cn/739/7396992.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/739/7396992.html report 674 中关村在线消息：vivo在今天下午正式发布新机vivo NEX 3S，现在该机的价格也正式公布，我们一起来看一下。vivo NEX 3S 8GB+256GB版售价4998元vivo NEX 3S 12GB+256GB版售价5298元vivo NEX 3S将于今日下午开启预售，3月14日正式在线上线下全渠道发售，以旧换新最高补贴70...
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