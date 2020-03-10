中关村在线消息：北京时间3月10日消息，近日中国信通院发布了一份最新的研究报告。报告中数据显示，今年2月中国手机市场智能手机出货量为634.1万，其中安卓手机占比92.2%。因此可以得出，iPhone手机今年2月在中国市场售出49万部。



iPhone 2月在华销量惨淡 仅售出49万部

去年2月份，iPhone手机在中国售出127万部，显然今年的49万部无法与去年相比，同比下滑达到了60%。除了收疫情影响之外，消费者的选择也在制约着iPhone的销售。

此前，彭博社引美国银行分析师的报告称，苹果备受期待的5G iPhone可能会由于新冠病毒的爆发而推迟发布 ，分析师认为，苹果的“ 5G iPhone”可能会在今年秋天推迟一个月发布。

分析人士认为，除了推迟苹果“ iPhone 12 ”的发布时间外，苹果传闻中的“ iPhone 9 ”或“ iPhone SE 2 ”的发布日期也可能推迟“数月”，理由是由于新冠病毒爆发导致的供应链问题和对设备的需求疲软。

新设备的发布将“取决于4月和5月产量的增加方式”，出于对COVID-19的担忧，苹果的股价在过去几周内一直在波动，自2月12日创下327.85美元的历史新高以来，股价已累计下跌了13％。

（本文图片来自互联网）

（7396901）





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone 2月在华销量惨淡 仅售出49万部http://news.zol.com.cn/739/7396901.html