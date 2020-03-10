中关村在线消息：近日，在AMD最近举行的金融分析师日演讲中，该公详细介绍了代号为“ Navi 2X”的下一代Radeon图形处理单元，它采用RDNA 2架构，有望硬件支持光线追踪，并且提供一系列与macOS兼容的新功能。



AMD Radeon Navi 2X显卡 将硬件支持光线追踪

据Anandtech报道，第二代RDNA卡的代号为“ Navi 2X”，其名称紧随当前代号为Navi的GPU。针对高性能细分市场。

据幻灯片显示，AMD Radeon Navi 2X显卡将实现毫不妥协的4K游戏，同时仍提供高效能使用。除了标题功能外，AMD没有提供有关GPU详细信息，但是这款GPU已经用在微软年底上市的Xbox Series X中。

Navi 2X功能列表包括硬件光线跟踪功能以及可变速率作色，使AMD与主要竞争对手Nvidia的产品更加一致。 AMD打算像RDNA产品一样继续使用7nm工艺制造Navi 2X。

AMD的目标是使RDNA到RDNA 2，每瓦性能提高50%，改进微体系结构以提高每个时钟的性能，降低逻辑的复杂性和开关功耗以及总体提高时钟速度将推动这种改进。

距离Navi 2X发布还有很长的路要走，但专业Mac用户和需要高级图形处理性能的用户将密切关注AMD RadeonNavi 2X。

苹果MacOS中增加对Radeon显卡的支持，这使AMD成为Mac Pro用户和使用外置GPU盒子用户唯一真正的升级途径。【7396833】

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