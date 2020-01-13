中关村在线消息：北京时间1月13日消息，今天下午滴滴出行官方发布了一封公开信，表示他们预测2020年春节打车成功率将较平日下降16%。为了保证春节期间正常运营，滴滴出行提出了四项举措。



滴滴出行发出春节公开信 服务费全部交给司机

滴滴在公告中表示，面对春节期间的运力问题，他们决定推出“同时呼叫”“春节出行指南”、“春节司机服务费”、“定制春节补贴”四项举措。相比去年，滴滴新增了定制春节补贴。

以下为滴滴春节公开信全文：

希望这四个办法让春节出行更顺心

春节将近，根据滴滴出行平台数据预测，2020春节期间打车依旧会不太容易。1月21日-2月3日（农历廿七至正月初十），全国平均打车成功率将下降16%。其中，1月24日-1月26日（农历除夕-正月初二）、1月31日（正月初七），将是打车最难的4天。

为了让乘客在春节期间出行更容易、司机师傅劳有所得，滴滴一直在积极探索并尝试各类举措。2020年，滴滴将延续 “同时呼叫”、“春节出行指南”、“春节司机服务费”等措施，并额外为春节服务市民的司机师傅提供多种奖励，希望能让大家的春节出行更顺心：

“同时呼叫”功能拓展至全国170城。乘客可使用此功能同时呼叫出租车与网约车（拼车、快车、优享、优步、专车、豪华车）。

在全国296城市上线“春节出行指南”。1月17日起，乘客可以在滴滴出行APP查看“春节出行指南”，了解过去一天打车平均成功率、打车难易时间段、热门商圈等信息，方便乘客合理安排行程。

“春节司机服务费”全额给到司机。1月21日-2月3日（农历廿七至大年初十）期间，根据城市供需预测情况，乘客在呼叫快车（含拼车）、优享、优步、专车时，需额外支付春节司机服务费，每单最低1元，最高9元。滴滴代驾也将根据城市收取6.6元、8元、8.8元和9.9元不等的春节司机服务费。春节司机服务费全部给到司机，平台分文不取。

发放“吉祥”红包等多种春节司机奖励。滴滴将在日常司机奖励的基础上，在1月17日至2月8日向全国280余城市的司机发放“吉祥”红包、全天或高峰期奖励等多种奖励。我们也提醒广大司机师傅合理安排休息时间，谨防疲劳驾驶。

滴滴已经在日本、澳大利亚多城市以及中国香港开通了服务，乘客朋友可以在当地直接使用滴滴出行APP，滴滴提供中文界面、全天候中文客服，还可以在APP内使用文字互译功能与当地司机沟通。

此外，滴滴已成立“双节（元旦、春节）安全工作指挥部”，积极响应并配合主管部门的春运安全出行部署，并推出司机疲劳驾驶识别和提醒、酒后乘车报备等六项安全举措守护春运。我们也提醒大家拒绝任何线下交易，出行前查阅“安全须知”，添加紧急联系人，并向亲友分享行程。

春节期间，回家团圆，安全第一。感谢司机师傅们在春节期间坚守服务，同时，滴滴呼吁司乘之间互相理解，文明出行，希望每一个行程安全、顺心。

春节出行小贴士：

前往机场火车站，预留时间提前规划行程；

APP可查询价格标准，拒绝线下加价行为；

酒后打车，务必确保有清醒亲友陪同；

下车一定带好个人随身物品和后备箱行李。

*请在滴滴出行APP上查看当地春节司机服务费详情

滴滴出行

2020.01.13

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