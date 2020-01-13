晚报：谷歌公布iOS12.4漏洞 再见Windows7

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

台媒：台积电5nm制程进展顺利 上半年量产





据台湾当地媒体报道，近日台积电的5nm制程工艺进展十分顺利，基本可以确定将于上半年开始量产，并且有望拿到A14处理器的独家订单。此外，之前有消息称台积电5nm制程的初期月产能为5万片，后期将逐步增加到7~8万片。从目前的消息来看，首发5nm制程的产品应该会是苹果A14芯片。



据了解，目前手机上应用的最先进的工艺是7nm，而当初7nm工艺开始应用时就是苹果的A12芯片首发，综合历年来产品发布时间线来推测，首款搭载5nm制程工艺的芯片应该是将在明年秋季新款iPhone中的A14芯片。

Z点评：5NM制程又将会带来技术革命。

传抖音与腾讯音乐达成转授权协议 双方不予置评





近日有传闻显示，抖音与腾讯音乐在去年年末达成了音乐转授权协议，协议达成之后腾讯音乐的版权歌曲也会转授权给到抖音。随后，有媒体向两家相关负责人求证，双方均不予置评。



上周，抖音发布《2019抖音数据报告》，显示截至2020年1月5日，抖音日活跃用户数已经突破4亿。而这一数据显示抖音已经成为继微信之后，成长最快的产品。

抖音CEO张楠表示，4亿是一个新的开始，抖音会继续努力做好记录和分享，让更多人看见更大的世界，也让更多人被更大的世界看见，真正成为“视频版的百科全书”。

Z点评：没有永远的敌人

倪飞：红魔5G手机将配备144Hz屏幕刷新率





努比亚技术有限公司总裁倪飞在微博透露，红魔即将推出的5G游戏手机将搭载最高支持144Hz刷新率的显示屏。从倪飞公布的截图界面来看，红魔5G新机不仅支持144Hz刷新率，同时该机还将支持60Hz、90Hz、120Hz/144Hz刷新率切换功能。



此外，根据截图状态栏的风扇型小图标推测，红魔5G手机应该会继续搭载独特的主动散热系统，之前的红魔3S就在机身内部散热风槽和独立风道设计，通过超轻静音高效能离心风扇，进行冷热空气交换来主动散热。

Z点评：手机已经开始拼堆料了。

摩托罗拉RAZR真机曝光 包装盒设计惊艳





近日联想中国区手机业务部总经理@神奇的劲哥 在微博上晒出了摩托罗拉RAZR可折叠手机的真机图。这款可折叠手机的包装盒，也采用了一个比较特别的造型。



这款晒出来的摩托罗拉RAZR可折叠手机容量为6+128GB版，具体型号为XT2000-2。手机的包装盒采用了三角体设计，顶部由透明塑料罩映衬着摩托罗拉的LOGO。

此前，联想集团执行副总裁、中国区总裁刘军在接受采访时表示，Moto Razr折叠屏手机将于今年第二季度末在中国市场发布，并且会支持5G网络。

Z点评：国内能上市才是真的爽。

再见Win7！微软1月14日结束对Win7外延支持





今日微软官方发布通知从2020年1月14日起，微软将正式停止对Windows 7系统（简称Win7）的外延支持，意味着除了个别付费用户之外，微软不会再给Windows7系统提供安全补丁，并在最后微软不忘提醒用户尽快升级到Windows10系统。



微软表示，Windows7系统发布于2009年，因此在停止外延支持之后，Windows7没有安全补丁则很容易面临网络威胁，安全性无法保障，所以微软强烈建议大家升级到Windows10系统。

Z点评：还是听从微软建议赶紧升级到Win10吧。

新一代iPad Pro渲染图曝光预计3月发售





知名爆料人OnLeaks送出了新款iPad Pro的渲染图，看来苹果已经在为新一代iPad Pro做准备了，其会在今年3月份亮相，届时还有其他新品一并推出。新款iPad Pro将配备双镜头相机以及“3D系统”，这应该是说它将搭载ToF 3D传感器。



从之前曝光的新iPad Pro的模型来看，这款产品在设计应该已经定型，除了三镜头相机外，其他基本与当前的iPad Pro相同。

尺寸方面，全新iPad Pro与2018款iPad Pro相似，而后置摄像头会升级为iPhone 11 Pro同款三摄，而12.9寸iPad Pro会采用玻璃后壳，与iPhone相同。11寸iPad Pro继续使用铝合金后壳。

Z点评：iPad产品线更新已经趋于敷衍了。

谷歌公布iOS 12.4漏洞详情：黑客可远程破解iPhone





苹果用户不用太担心，该漏洞出现于iOS 12.4系统中，在谷歌发现并报告给苹果后，后者已经在iOS 12.4.1中予以修复。



根据谷歌公布的信息，掌握该漏洞的恶意分子只需要知道一台iOS设备对应的Apple ID，就能在几分钟之内突破手机和账户密码，获取用户在本机的文件、照片、账户信息、邮件、双重认证代码等。更可怕的是，破解者可以远程打开iPhone用户的麦克风和摄像头。

Z点评：谷歌给苹果找漏洞还是靠谱很多。

美团点评股价涨幅超3%，市值6552.36亿港元创新高





美团点评今天股价盘中再次创下历史新高113.9港元，截至港股周一收盘，美团股价报收于113.1港元，涨幅为3.19%，目前总市值约6552.36亿港元。



根据美团此前发布的财报数据显示，三季度美团营收达275亿元，创单季新高，同比增长44.1%；总交易金额同比增长33.6%至1946亿元；公司实现经调整净利润19亿元，其中，每位交易用户平均每年交易笔数增长至26.5笔。

新业务这边，数据显示，三季度收入由2018年同期的人民币35亿元增长65.4%至本季的人民币57亿元，毛利率为18.7%。

Z点评：美团点评加油。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

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