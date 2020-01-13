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    realme手机realme X50大师版（12GB/256GB/全网通/5G版）

    realme X50大师版明日开售 120Hz屏+骁龙765G

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周，realme在北京正式发布了首款5G手机——realme X50。同时，realme还再次推出了联合深泽直人共同设计的大师定制版，且拥有“点”、“线”两种版本，该机将于明日正式开售，售价3099元（12GB+256GB）。

    realme X50大师版明日开售 120Hz屏+骁龙765G
    realme X50大师版共拥有来那个款配色

    realme X50正面采用了一块分辨率为2400*1080的6.67英寸双挖孔显示屏，且支持最高120Hz刷新率；前置双摄分别为3200万+800万超广角双摄，后置相机为6400万像素主摄（三星GW1）+800万超广角+1300万长焦+200万微距镜头。

    realme X50大师版明日开售 120Hz屏+骁龙765G
    realme X50大师版“点”明日开售

    配置方面，realme X50搭载了高通新一代高通骁龙765G 5G芯片，该芯片采用了7nm+EUV制程工艺，整体功耗降低35%；同时，还配备了8GB+128GB、6GB+256GB、12GB+256GB三个存储版本；机身内置4200mAh大电池，采用了VOOC 4.0增强版技术，支持30W快充规格。【7367384】

    （本文图片来自网络）

    realme X50大师版（12GB/256GB/全网通/5G版） 高通骁龙765G，增强版VOOC闪充4.0，6400W变焦四摄

    realme X50大师版（12GB/256GB/全网通/5G版） 高通骁龙765G，增强版VOOC闪充4.0，6400W变焦四摄

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 3099元

    进入购买

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：realme X50大师版明日开售 120Hz屏+骁龙765Ghttp://news.zol.com.cn/736/7367384.html

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