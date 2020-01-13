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    传抖音与腾讯音乐达成转授权协议 双方不予置评

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间1月13日消息，近日有传闻显示，抖音与腾讯音乐在去年年末达成了音乐转授权协议，协议达成之后腾讯音乐的版权歌曲也会转授权给到抖音。随后，有媒体向两家相关负责人求证，双方均不予置评。

    传抖音与腾讯音乐达成转授权协议 双方不予置评
    传抖音与腾讯音乐达成转授权协议 双方不予置评

    上周，抖音发布《2019抖音数据报告》，显示截至2020年1月5日，抖音日活跃用户数已经突破4亿。而这一数据显示抖音已经成为继微信之后，成长最快的产品。

    抖音CEO张楠表示，4亿是一个新的开始，抖音会继续努力做好记录和分享，让更多人看见更大的世界，也让更多人被更大的世界看见，真正成为“视频版的百科全书”。

    根据报告，抖音上不同年龄段用户最爱拍摄的内容不尽相同，00后喜欢拍摄二次元相关视频，90后用户喜欢拍摄风景，记录旅行中的山河大海，80后喜欢拍摄亲子视频，分享亲子的新知与乐事，70后喜欢拍摄美食类视频。在创作者视频平均播放量排行榜上，黑龙江、吉林、辽宁均上榜前5名。

    （本文图片来自互联网）

    （7367352）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7367352.html report 821 中关村在线消息：北京时间1月13日消息，近日有传闻显示，抖音与腾讯音乐在去年年末达成了音乐转授权协议，协议达成之后腾讯音乐的版权歌曲也会转授权给到抖音。随后，有媒体向两家相关负责人求证，双方均不予置评。传抖音与腾讯音乐达成转授权协议 双方不予置评上周，抖...
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