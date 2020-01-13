    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文

    摩托罗拉RAZR真机曝光 包装盒设计惊艳

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间1月13日消息，近日联想中国区手机业务部总经理@神奇的劲哥 在微博上晒出了摩托罗拉RAZR可折叠手机的真机图。这款可折叠手机的包装盒，也采用了一个比较特别的造型。

    摩托罗拉RAZR真机曝光 包装盒设计惊艳
    摩托罗拉RAZR真机曝光 包装盒设计惊艳

    这款晒出来的摩托罗拉RAZR可折叠手机容量为6+128GB版，具体型号为XT2000-2。手机的包装盒采用了三角体设计，顶部由透明塑料罩映衬着摩托罗拉的LOGO。

    此前，联想集团执行副总裁、中国区总裁刘军在接受采访时表示，Moto Razr折叠屏手机将于今年第二季度末在中国市场发布，并且会支持5G网络。

    Moto Razr折叠屏手机的主屏幕展开尺寸为6.2 英寸，分辨率为1080P，而那块小型副屏的分辨率则为600×800。核心方面，该机将搭载高通骁龙710中端处理器，并配备至少4GB+64GB存储组合，机身内置2730mAh电池，售价约为1499美元（约合10525人民币）。

    （本文图片来自互联网）

    （7367224）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：摩托罗拉RAZR真机曝光 包装盒设计惊艳http://news.zol.com.cn/736/7367224.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7367224.html report 745 中关村在线消息：北京时间1月13日消息，近日联想中国区手机业务部总经理@神奇的劲哥 在微博上晒出了摩托罗拉RAZR可折叠手机的真机图。这款可折叠手机的包装盒，也采用了一个比较特别的造型。摩托罗拉RAZR真机曝光 包装盒设计惊艳这款晒出来的摩托罗拉RAZR可折叠手机容量...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 推荐视频
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错