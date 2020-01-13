中关村在线消息：北京时间1月13日消息，近日联想中国区手机业务部总经理@神奇的劲哥 在微博上晒出了摩托罗拉RAZR可折叠手机的真机图。这款可折叠手机的包装盒，也采用了一个比较特别的造型。



摩托罗拉RAZR真机曝光 包装盒设计惊艳

这款晒出来的摩托罗拉RAZR可折叠手机容量为6+128GB版，具体型号为XT2000-2。手机的包装盒采用了三角体设计，顶部由透明塑料罩映衬着摩托罗拉的LOGO。

此前，联想集团执行副总裁、中国区总裁刘军在接受采访时表示，Moto Razr折叠屏手机将于今年第二季度末在中国市场发布，并且会支持5G网络。

Moto Razr折叠屏手机的主屏幕展开尺寸为6.2 英寸，分辨率为1080P，而那块小型副屏的分辨率则为600×800。核心方面，该机将搭载高通骁龙710中端处理器，并配备至少4GB+64GB存储组合，机身内置2730mAh电池，售价约为1499美元（约合10525人民币）。

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