中关村在线消息：近日据悉，美国任天堂在南美注册了“马里奥与路易”的商标，并且商标的说明包含游戏卡带、电子游戏软件、游戏存储卡等关键字，这被推测为是任天堂准备推出新的马里奥与路易系列游戏前的准备。







任天堂注册马里奥与路易商标 该系列有望复活

去年10月，为任天堂开发了多款马里奥与路易系列游戏的日本游戏开发商AlphaDream宣布破产，很多喜欢系列游戏的玩家担心任天堂今后如何对待他们喜欢的红绿水管工RPG游戏。最近，从任天堂美国分公司注册的商标信息来看，显然这家公司没有忘记《马里奥与路易》。



AlphaDream关门之前，推出了数款马里奥与路易系列游戏，从GBA平台的初代开始，一直到3DS的复刻新作。整个系列延续《纸片马里奥》的动作战斗系统，同时故事风趣幽默，适合RPG入门玩家。

也许，游戏厂家注册商标也有相当程度的原因是保护性注册，不过考虑到这次注册是在AlphaDream关门几个月之后，所以任天堂很可能正在准备为Switch推出马里奥与路易系列的新作品。

老任是否在开发这个系列的新作，看来只有用时间来验证了。【7367185】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：任天堂注册马里奥与路易商标 该系列有望复活http://news.zol.com.cn/736/7367185.html