    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    Apple Pay将迎更新 年内上线京津冀互联互通卡

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间1月13日消息，北京市政一卡通公司相关负责人近日在接受采访时表示，今年年内Apple Pay用户将可以直接在应用内开通京津冀互联互通卡，使用iPhone进站时，可以畅游更多城市。

    Apple Pay将迎更新 年内上线京津冀互联互通卡
    Apple Pay将迎更新 年内上线京津冀互联互通卡

    此前，摩根士丹利在一份备忘录中对Apple Pay和PayPal未来几年进行了预测。预测表示，到2020年，Apple Pay的交易额将达到1900亿美元，2027年达到3040亿美元；PayPal到2020年交易额将达到4310亿美元，2027年将达到5790美元。总体来看，Apple Pay与PayPal之间的差距将越来越小。

    摩根士丹利还指出，尽管PayPal拥有最大的消费群体，但Apple Pay是手机数字钱包的领导者，手机数字钱包还有很大增长空间。而且，在苹果的领导下，联动生态的奖励将会越来越有吸引力，比如Apple Store的返利活动和折扣活动，这些都将吸引更多用户。

    （本文图片来自互联网）

    （7367181）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Apple Pay将迎更新 年内上线京津冀互联互通卡http://news.zol.com.cn/736/7367181.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/736/7367181.html report 742 中关村在线消息：北京时间1月13日消息，北京市政一卡通公司相关负责人近日在接受采访时表示，今年年内Apple Pay用户将可以直接在应用内开通京津冀互联互通卡，使用iPhone进站时，可以畅游更多城市。Apple Pay将迎更新 年内上线京津冀互联互通卡此前，摩根士丹利在一份备...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 推荐视频
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错