中关村在线消息：北京时间1月13日消息，北京市政一卡通公司相关负责人近日在接受采访时表示，今年年内Apple Pay用户将可以直接在应用内开通京津冀互联互通卡，使用iPhone进站时，可以畅游更多城市。



Apple Pay将迎更新 年内上线京津冀互联互通卡

此前，摩根士丹利在一份备忘录中对Apple Pay和PayPal未来几年进行了预测。预测表示，到2020年，Apple Pay的交易额将达到1900亿美元，2027年达到3040亿美元；PayPal到2020年交易额将达到4310亿美元，2027年将达到5790美元。总体来看，Apple Pay与PayPal之间的差距将越来越小。

摩根士丹利还指出，尽管PayPal拥有最大的消费群体，但Apple Pay是手机数字钱包的领导者，手机数字钱包还有很大增长空间。而且，在苹果的领导下，联动生态的奖励将会越来越有吸引力，比如Apple Store的返利活动和折扣活动，这些都将吸引更多用户。

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