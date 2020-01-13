“TCL集团”公司名拟变更为“TCL科技”

中关村在线消息：TCL集团发布，宣布拟对公司名称进行变更，从现在的“TCL集团股份有限公司”变更为“TCL科技集团股份有限公司”，英文名变更为“TCL Technology Group Corporation”，证券简称变更为“TCL科技”（中）和“TCL TECH.”（英），证券代码不变。





据悉，TCL此次计划变更名称是为了符合新的业务范围。TCL于2019年初完成资产重组，剥离了终端业务及配套业务，上市公司以半导体显示技术及材料业务为主，保留产业金融和投资业务以支持和赋能主业发展。

TCL在公告中表示，本次拟变更公司全称符合公司准确反映目前的业务布局及未来的发展战略， 以半导体显示及材料业务为代表的科技业务最近一期经审计的营业收入占公司总营业收入的57.4%，经审计的营业利润占公司总营业利润的80.6%。

此外，变更后的证券简称没有与其他上市公司的证券简称相同或相似，没有出现仅以行业通用名称作为证券简称等情形，不存在利用变更名称影响公司股价、 误导投资者的情形，符合有关法律法规的规定。

需要一提的是，公司名称变还需要获得公司股东大会审议通过，最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。

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